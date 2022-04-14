https://ria.ru/20220414/natsionalisty-1783601250.html

Военнослужащие ДНР уничтожили с начала суток 46 украинских националистов

Военнослужащие ДНР уничтожили с начала суток 46 украинских националистов - РИА Новости, 14.04.2022

Военнослужащие ДНР уничтожили с начала суток 46 украинских националистов

Военнослужащие Донецкой народной республики уничтожили с начала суток 46 украинских националистов, заявила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:12

2022-04-14T19:12

2022-04-14T19:39

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Военнослужащие Донецкой народной республики уничтожили с начала суток 46 украинских националистов, заявила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 46 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномёта, одну зенитную установку ЗУ-23-2, одну БМП и две бронированные машины. Захвачены одна БМП и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783601751.html

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в мире, днр, украина