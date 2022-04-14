19:12 14.04.2022 (обновлено: 19:39 14.04.2022)
Военнослужащие ДНР уничтожили с начала суток 46 украинских националистов
Народная милиция ДНР: военнослужащие уничтожили с начала суток 46 украинских националистов
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НМ ДНР в кварталах, примыкающих к заводу "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие НМ ДНР в кварталах, примыкающих к заводу "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Военнослужащие Донецкой народной республики уничтожили с начала суток 46 украинских националистов, заявила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 46 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномёта, одну зенитную установку ЗУ-23-2, одну БМП и две бронированные машины. Захвачены одна БМП и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении Народной милиции ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.