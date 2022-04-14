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В Италии приветствуют возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.04.2022
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В Италии приветствуют возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В Италии приветствуют возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.04.2022
В Италии приветствуют возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что намерение Хельсинки вступить в НАТО является более чем легитимным, поприветствовав возможное членство... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:05
2022-04-14T17:05
в мире
финляндия
швеция
нато
италия
луиджи ди майо
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РИМ, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что намерение Хельсинки вступить в НАТО является более чем легитимным, поприветствовав возможное членство Финляндии и Швеции в альянсе."НАТО - это оборонительный альянс, и страны, которые хотят к нему присоединиться, чувствуют себя в большей безопасности под эгидой НАТО. Если Швеция и Финляндия захотят вступить в НАТО, они будут хорошо приняты, потому что у них нет проблем со стандартами", - заявил Ди Майо в эфире телеканала Rai1.По словам министра, если две трети финского населения хотят, чтобы страна вступила в НАТО, "это ясно и очевидно", что "это более чем законное требование".В начале апреля премьер Финляндии Санна Марин заявила, что решение о возможном вступлении страны в НАТО должно быть принято весной. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью газете la Repubblica в четверг заявил, что парламент страны начнет обсуждение вступления в НАТО после Пасхи. По его словам, Россия может отреагировать на это перемещением войск в северо-западные районы.
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в мире, финляндия, швеция, нато, италия, луиджи ди майо
17:05 14.04.2022
 
В Италии приветствуют возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Италии Ди Майо поддержал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Архивное фото
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РИМ, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что намерение Хельсинки вступить в НАТО является более чем легитимным, поприветствовав возможное членство Финляндии и Швеции в альянсе.
"НАТО - это оборонительный альянс, и страны, которые хотят к нему присоединиться, чувствуют себя в большей безопасности под эгидой НАТО. Если Швеция и Финляндия захотят вступить в НАТО, они будут хорошо приняты, потому что у них нет проблем со стандартами", - заявил Ди Майо в эфире телеканала Rai1.
По словам министра, если две трети финского населения хотят, чтобы страна вступила в НАТО, "это ясно и очевидно", что "это более чем законное требование".
В начале апреля премьер Финляндии Санна Марин заявила, что решение о возможном вступлении страны в НАТО должно быть принято весной. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью газете la Repubblica в четверг заявил, что парламент страны начнет обсуждение вступления в НАТО после Пасхи. По его словам, Россия может отреагировать на это перемещением войск в северо-западные районы.
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В миреФинляндияШвецияНАТОИталияЛуиджи Ди Майо
 
 
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