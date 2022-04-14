https://ria.ru/20220414/nato-1783572098.html

В Италии приветствуют возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В Италии приветствуют возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.04.2022

В Италии приветствуют возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что намерение Хельсинки вступить в НАТО является более чем легитимным, поприветствовав возможное членство... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:05

2022-04-14T17:05

2022-04-14T17:05

в мире

финляндия

швеция

нато

италия

луиджи ди майо

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РИМ, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что намерение Хельсинки вступить в НАТО является более чем легитимным, поприветствовав возможное членство Финляндии и Швеции в альянсе."НАТО - это оборонительный альянс, и страны, которые хотят к нему присоединиться, чувствуют себя в большей безопасности под эгидой НАТО. Если Швеция и Финляндия захотят вступить в НАТО, они будут хорошо приняты, потому что у них нет проблем со стандартами", - заявил Ди Майо в эфире телеканала Rai1.По словам министра, если две трети финского населения хотят, чтобы страна вступила в НАТО, "это ясно и очевидно", что "это более чем законное требование".В начале апреля премьер Финляндии Санна Марин заявила, что решение о возможном вступлении страны в НАТО должно быть принято весной. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью газете la Repubblica в четверг заявил, что парламент страны начнет обсуждение вступления в НАТО после Пасхи. По его словам, Россия может отреагировать на это перемещением войск в северо-западные районы.

https://ria.ru/20220414/baltika-1783465933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, швеция, нато, италия, луиджи ди майо