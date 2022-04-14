Трасс заявила, что поддержит любое решение Финляндии и Швеции по НАТО
Глава МИД Британии Трасс заявила, что поддержит любое решение Финляндии и Швеции по НАТО
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 апр – РИА Новости. Великобритания поддержит любое решение Швеции и Финляндии по поводу их будущего, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на фоне сообщений о намерении этих стран вступить в НАТО.
Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО. В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
"Швеция и Финляндия свободны выбирать свое будущее без вмешательства, Великобритания будет поддерживать любое их решение", - написала Трасс в Twitter.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. Он также заявил, что России придется серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива.
Медведев отметил, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое.
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