https://ria.ru/20220414/nato-1783567392.html

Трасс заявила, что поддержит любое решение Финляндии и Швеции по НАТО

Трасс заявила, что поддержит любое решение Финляндии и Швеции по НАТО - РИА Новости, 14.04.2022

Трасс заявила, что поддержит любое решение Финляндии и Швеции по НАТО

Великобритания поддержит любое решение Швеции и Финляндии по поводу их будущего, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на фоне сообщений о... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:51

2022-04-14T16:51

2022-04-14T16:51

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великобритания

финляндия

швеция

нато

лиз трасс

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ЛОНДОН, 14 апр – РИА Новости. Великобритания поддержит любое решение Швеции и Финляндии по поводу их будущего, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на фоне сообщений о намерении этих стран вступить в НАТО.Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО. В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом."Швеция и Финляндия свободны выбирать свое будущее без вмешательства, Великобритания будет поддерживать любое их решение", - написала Трасс в Twitter.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. Он также заявил, что России придется серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива.Медведев отметил, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое.

https://ria.ru/20220414/nato-1783461913.html

https://ria.ru/20220411/nato-1782935181.html

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финляндия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, финляндия, швеция, нато, лиз трасс