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Трасс заявила, что поддержит любое решение Финляндии и Швеции по НАТО - РИА Новости, 14.04.2022
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Трасс заявила, что поддержит любое решение Финляндии и Швеции по НАТО
Трасс заявила, что поддержит любое решение Финляндии и Швеции по НАТО - РИА Новости, 14.04.2022
Трасс заявила, что поддержит любое решение Финляндии и Швеции по НАТО
Великобритания поддержит любое решение Швеции и Финляндии по поводу их будущего, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на фоне сообщений о... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:51
2022-04-14T16:51
в мире
великобритания
финляндия
швеция
нато
лиз трасс
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ЛОНДОН, 14 апр – РИА Новости. Великобритания поддержит любое решение Швеции и Финляндии по поводу их будущего, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на фоне сообщений о намерении этих стран вступить в НАТО.Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО. В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом."Швеция и Финляндия свободны выбирать свое будущее без вмешательства, Великобритания будет поддерживать любое их решение", - написала Трасс в Twitter.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. Он также заявил, что России придется серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива.Медведев отметил, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое.
https://ria.ru/20220414/nato-1783461913.html
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в мире, великобритания, финляндия, швеция, нато, лиз трасс
16:51 14.04.2022
 
Трасс заявила, что поддержит любое решение Финляндии и Швеции по НАТО

Глава МИД Британии Трасс заявила, что поддержит любое решение Финляндии и Швеции по НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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ЛОНДОН, 14 апр – РИА Новости. Великобритания поддержит любое решение Швеции и Финляндии по поводу их будущего, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на фоне сообщений о намерении этих стран вступить в НАТО.
Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО. В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:25
При расширении НАТО у России станет больше противников, заявил Медведев
"Швеция и Финляндия свободны выбирать свое будущее без вмешательства, Великобритания будет поддерживать любое их решение", - написала Трасс в Twitter.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. Он также заявил, что России придется серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива.
Медведев отметил, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 16:15
В Совфеде призвали прекратить все отношения с НАТО
 
В миреВеликобританияФинляндияШвецияНАТОЛиз Трасс
 
 
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