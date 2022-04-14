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НАТО может расширить присутствие на Балканах, считает эксперт - РИА Новости, 14.04.2022
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НАТО может расширить присутствие на Балканах, считает эксперт
НАТО может расширить присутствие на Балканах, считает эксперт - РИА Новости, 14.04.2022
НАТО может расширить присутствие на Балканах, считает эксперт
В нынешней ситуации "сербский вопрос" может быть решен не в пользу Сербии, а территория Косово и Метохии может войти в НАТО в исключительном порядке, считает... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:47
2022-04-14T16:47
в мире
сербия
россия
нато
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В нынешней ситуации "сербский вопрос" может быть решен не в пользу Сербии, а территория Косово и Метохии может войти в НАТО в исключительном порядке, считает руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина."И, соответственно, Сербия окажется в самой патовой с точки зрения своего исторического развития ситуации: дополнительно в условиях, когда Россия вряд ли может оказать военно-стратегическую помощь и участие," - заключила она.
https://ria.ru/20220414/nato-1783462397.html
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в мире, сербия, россия, нато
16:47 14.04.2022
 
НАТО может расширить присутствие на Балканах, считает эксперт

Политолог Энтина: НАТО может расширить присутствие на Балканах, разыграв "сербскую карту"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В нынешней ситуации "сербский вопрос" может быть решен не в пользу Сербии, а территория Косово и Метохии может войти в НАТО в исключительном порядке, считает руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.
"Я подозреваю, что сейчас самое время решить сербский вопрос по не самому благоприятному для Сербии сценарию, особенно это касается Косово и Метохии. Я бы видела очень высокую вероятность не того, что Белград тем или иным образом сможет вернуть себе контроль над той или иной территорией, а что явочным порядком Приштина либо получит одобрение на вступление в НАТО, либо получит одобрение на вступление в ООН," - сказала эксперт в рамках онлайн-семинара "Сербия после выборов: внешняя политика в современных международных реалиях", проведенном на площадке РСМД.
"И, соответственно, Сербия окажется в самой патовой с точки зрения своего исторического развития ситуации: дополнительно в условиях, когда Россия вряд ли может оказать военно-стратегическую помощь и участие," - заключила она.
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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