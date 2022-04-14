НАТО может расширить присутствие на Балканах, считает эксперт

"Я подозреваю, что сейчас самое время решить сербский вопрос по не самому благоприятному для Сербии сценарию, особенно это касается Косово и Метохии. Я бы видела очень высокую вероятность не того, что Белград тем или иным образом сможет вернуть себе контроль над той или иной территорией, а что явочным порядком Приштина либо получит одобрение на вступление в НАТО, либо получит одобрение на вступление в ООН," - сказала эксперт в рамках онлайн-семинара "Сербия после выборов: внешняя политика в современных международных реалиях", проведенном на площадке РСМД.