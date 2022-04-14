НАТО может расширить присутствие на Балканах, считает эксперт
Политолог Энтина: НАТО может расширить присутствие на Балканах, разыграв "сербскую карту"
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В нынешней ситуации "сербский вопрос" может быть решен не в пользу Сербии, а территория Косово и Метохии может войти в НАТО в исключительном порядке, считает руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.
"Я подозреваю, что сейчас самое время решить сербский вопрос по не самому благоприятному для Сербии сценарию, особенно это касается Косово и Метохии. Я бы видела очень высокую вероятность не того, что Белград тем или иным образом сможет вернуть себе контроль над той или иной территорией, а что явочным порядком Приштина либо получит одобрение на вступление в НАТО, либо получит одобрение на вступление в ООН," - сказала эксперт в рамках онлайн-семинара "Сербия после выборов: внешняя политика в современных международных реалиях", проведенном на площадке РСМД.