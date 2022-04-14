Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье законодательно упростили налогообложение для IT-организаций - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220414/nalogooblozhenie-1783586084.html
В Подмосковье законодательно упростили налогообложение для IT-организаций
В Подмосковье законодательно упростили налогообложение для IT-организаций - РИА Новости, 14.04.2022
В Подмосковье законодательно упростили налогообложение для IT-организаций
Мособлдума приняла в четверг в трёх чтениях закон, упрощающий систему налогообложения для организаций IT-сферы. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:56
2022-04-14T17:56
новости подмосковья
андрей воробьев
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
московская областная дума
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мособлдума приняла в четверг в трёх чтениях закон, упрощающий систему налогообложения для организаций IT-сферы."Решение принято. Закон принят", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее предложение о пониженной налоговой ставке внёс губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с региональными министрами и главами округов. Налог на доходы понизили на 2022-2024 годы до 1%, а доходы с вычетом расходов - до 5%.Для получения льготы в рамках регионального закона "О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения" организация должна иметь государственную аккредитацию и долю дохов от реализации IT-технологий не менее 90%, озвучили на заседании."Сегодня приняли три закона, которые разработаны по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в целях поддержки организаций IT-сферы. Затраты бюджета составят более 300 млн рублей", - прокомментировал в своём Telegram-канале Брынцалов.
https://ria.ru/20220414/nalog-1783486120.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), московская областная дума, экономика
17:56 14.04.2022
 

В Подмосковье законодательно упростили налогообложение для IT-организаций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мособлдума приняла в четверг в трёх чтениях закон, упрощающий систему налогообложения для организаций IT-сферы.
"Решение принято. Закон принят", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее предложение о пониженной налоговой ставке внёс губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с региональными министрами и главами округов. Налог на доходы понизили на 2022-2024 годы до 1%, а доходы с вычетом расходов - до 5%.
Для получения льготы в рамках регионального закона "О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения" организация должна иметь государственную аккредитацию и долю дохов от реализации IT-технологий не менее 90%, озвучили на заседании.
"Сегодня приняли три закона, которые разработаны по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в целях поддержки организаций IT-сферы. Затраты бюджета составят более 300 млн рублей", - прокомментировал в своём Telegram-канале Брынцалов.
Программирование - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
12:03
Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевИгорь БрынцаловМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала