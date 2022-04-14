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В Подмосковье законодательно упростили налогообложение для IT-организаций
В Подмосковье законодательно упростили налогообложение для IT-организаций - РИА Новости, 14.04.2022
В Подмосковье законодательно упростили налогообложение для IT-организаций
Мособлдума приняла в четверг в трёх чтениях закон, упрощающий систему налогообложения для организаций IT-сферы. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:56
2022-04-14T17:56
2022-04-14T17:56
новости подмосковья
андрей воробьев
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
московская областная дума
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мособлдума приняла в четверг в трёх чтениях закон, упрощающий систему налогообложения для организаций IT-сферы."Решение принято. Закон принят", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее предложение о пониженной налоговой ставке внёс губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с региональными министрами и главами округов. Налог на доходы понизили на 2022-2024 годы до 1%, а доходы с вычетом расходов - до 5%.Для получения льготы в рамках регионального закона "О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения" организация должна иметь государственную аккредитацию и долю дохов от реализации IT-технологий не менее 90%, озвучили на заседании."Сегодня приняли три закона, которые разработаны по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в целях поддержки организаций IT-сферы. Затраты бюджета составят более 300 млн рублей", - прокомментировал в своём Telegram-канале Брынцалов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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андрей воробьев, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), московская областная дума, экономика