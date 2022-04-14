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В Москве начали капитальный ремонт Новоданиловской набережной - РИА Новости, 14.04.2022
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В Москве начали капитальный ремонт Новоданиловской набережной
В Москве начали капитальный ремонт Новоданиловской набережной - РИА Новости, 14.04.2022
В Москве начали капитальный ремонт Новоданиловской набережной
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Новоданиловской набережной на юге Москвы, сообщил журналистам в четверг заместитель РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:13
2022-04-14T07:17
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Новоданиловской набережной на юге Москвы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что работы будут вестись в дневное время с привлечением минимального количества техники. Часть тротуара вдоль набережной закроют для пешеходов, движение транспорта ограничивать не планируется."Обновим гранитную облицовку, заменим поврежденные элементы чугунного ограждения, проведем расшивку швов. Тульский сход сделаем удобным для маломобильных граждан: гранитный пандус для спуска оборудуем металлическим поручнем и дополнительно ниже установим новый металлический колясочный спуск, восстановим бетонные конструкции и плиты покрытия схода", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по капитальному ремонту Новоданиловской набережной завершат осенью.
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общество, городское хозяйство москвы
07:13 14.04.2022 (обновлено: 07:17 14.04.2022)
 
В Москве начали капитальный ремонт Новоданиловской набережной

Заммэра Москвы Бирюков сообщил о начале капитального ремонта Новоданиловской набережной

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Новоданиловскую набережную в Москве.
Вид на Новоданиловскую набережную в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на Новоданиловскую набережную в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Новоданиловской набережной на юге Москвы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт. В этом году принято решение капитально отремонтировать Новоданиловскую набережную, это необходимо из-за частичного разрушения ее гранитной облицовки и неудовлетворительного состояния швов между плитами", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что работы будут вестись в дневное время с привлечением минимального количества техники. Часть тротуара вдоль набережной закроют для пешеходов, движение транспорта ограничивать не планируется.
"Обновим гранитную облицовку, заменим поврежденные элементы чугунного ограждения, проведем расшивку швов. Тульский сход сделаем удобным для маломобильных граждан: гранитный пандус для спуска оборудуем металлическим поручнем и дополнительно ниже установим новый металлический колясочный спуск, восстановим бетонные конструкции и плиты покрытия схода", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по капитальному ремонту Новоданиловской набережной завершат осенью.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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