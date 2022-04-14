https://ria.ru/20220414/naberezhnaya-1783442896.html

В Москве начали капитальный ремонт Новоданиловской набережной

В Москве начали капитальный ремонт Новоданиловской набережной - РИА Новости, 14.04.2022

В Москве начали капитальный ремонт Новоданиловской набережной

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Новоданиловской набережной на юге Москвы, сообщил журналистам в четверг заместитель РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T07:13

2022-04-14T07:13

2022-04-14T07:17

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Новоданиловской набережной на юге Москвы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что работы будут вестись в дневное время с привлечением минимального количества техники. Часть тротуара вдоль набережной закроют для пешеходов, движение транспорта ограничивать не планируется."Обновим гранитную облицовку, заменим поврежденные элементы чугунного ограждения, проведем расшивку швов. Тульский сход сделаем удобным для маломобильных граждан: гранитный пандус для спуска оборудуем металлическим поручнем и дополнительно ниже установим новый металлический колясочный спуск, восстановим бетонные конструкции и плиты покрытия схода", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по капитальному ремонту Новоданиловской набережной завершат осенью.

https://ria.ru/20220412/pamyatniki-1783152483.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, городское хозяйство москвы