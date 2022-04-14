https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783458798.html

На Украине арестовали имущество Медведчука

На Украине арестовали имущество Медведчука - РИА Новости, 14.04.2022

На Украине арестовали имущество Медведчука

Украинский суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества задержанного лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:03

2022-04-14T10:03

2022-04-14T10:57

в мире

украина

виктор медведчук

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинский суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества задержанного лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, сообщило Госбюро расследований в Facebook*.Также арестованы доли в уставных капиталах в 25 компаниях, где Медведчук и Марченко являются бенефициарными владельцами.Такое решение принял Лычаковский райсуд Львова по представлению Государственного бюро расследований и офиса генпрокурора.Во вторник Служба безопасности Украины сообщила о задержании Медведчука, который находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783380160.html

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783294041.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, виктор медведчук