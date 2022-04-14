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На Украине арестовали имущество Медведчука - РИА Новости, 14.04.2022
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На Украине арестовали имущество Медведчука
На Украине арестовали имущество Медведчука - РИА Новости, 14.04.2022
На Украине арестовали имущество Медведчука
Украинский суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества задержанного лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:03
2022-04-14T10:57
в мире
украина
виктор медведчук
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинский суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества задержанного лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, сообщило Госбюро расследований в Facebook*.Также арестованы доли в уставных капиталах в 25 компаниях, где Медведчук и Марченко являются бенефициарными владельцами.Такое решение принял Лычаковский райсуд Львова по представлению Государственного бюро расследований и офиса генпрокурора.Во вторник Служба безопасности Украины сообщила о задержании Медведчука, который находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783380160.html
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в мире, украина, виктор медведчук
10:03 14.04.2022 (обновлено: 10:57 14.04.2022)
 
На Украине арестовали имущество Медведчука

Госбюро расследований Украины сообщило об аресте недвижимости, машин и яхты Медведчука

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинский суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества задержанного лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, сообщило Госбюро расследований в Facebook*.
"Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта", — говорится в публикации.
Также арестованы доли в уставных капиталах в 25 компаниях, где Медведчук и Марченко являются бенефициарными владельцами.
Такое решение принял Лычаковский райсуд Львова по представлению Государственного бюро расследований и офиса генпрокурора.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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