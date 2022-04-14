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Военный ДНР рассказал о тактике украинских боевиков в Мариуполе - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/mariupol-1783527580.html
Военный ДНР рассказал о тактике украинских боевиков в Мариуполе
Военный ДНР рассказал о тактике украинских боевиков в Мариуполе - РИА Новости, 14.04.2022
Военный ДНР рассказал о тактике украинских боевиков в Мариуполе
Военнослужащий из Донецкой народной республики Иван Дождиков, получивший ранение в бою в Мариуполе, рассказал о тактике, которой придерживаются украинские... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:43
2022-04-14T16:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
мариуполь
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Военнослужащий из Донецкой народной республики Иван Дождиков, получивший ранение в бою в Мариуполе, рассказал о тактике, которой придерживаются украинские боевики в городе.По словам 19-летнего Ивана, он служит в 9-м полку морской пехоты войск ДНР. Получил ранение, когда его группа нарвалась на засаду украинских войск. Пуля пробила руку и автомат, после чего застряла в подсумке.Он отмечает, что украинские военные действуют малыми группами в районах, плотно населенных мирными жителями."В частном секторе. Зачастую действовали малыми группами: пулеметчик - снайпер. Опять же, миномет использовали, но в последние дни, перед (моим) ранением, миномет они уже вяло использовали. Штуки две-три кинут и уходят. То есть, блуждающий миномет. Трудности потому, что частный сектор был населен гражданскими, в этом были трудности. Потому что отчасти это связывает руки во многих действиях", - пояснил он.По словам Ивана, местные жители встречали военных ДНР радостно, считали, что все закончится, когда они придут. "Мужчины даже некоторые подходили, говорили - а с вами можно пойти дальше? Ну нет, не брали", - добавил Дождиков.Он проходит лечение в республиканском травматологическом центре в Донецке. У центра установлен памятник пациенту, который сбегает от врачей - он символизирует военного, который желает вернуться на фронт к своим товарищам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/pytki-1783221724.html
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783490326.html
донецкая народная республика
россия
украина
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Военный ДНР рассказал о тактике украинских военных в Мариуполе
Военный из ДНР, одним из первых зашедший в Мариуполь и получивший там ранение в бою, рассказал о тактике, которой придерживаются украинские боевики в городе
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь
14:43 14.04.2022 (обновлено: 16:23 14.04.2022)
 
Военный ДНР рассказал о тактике украинских боевиков в Мариуполе

Военный ДНР: ВСУ действуют в плотно населенных мирными жителями районах Мариуполя

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Военнослужащий из Донецкой народной республики Иван Дождиков, получивший ранение в бою в Мариуполе, рассказал о тактике, которой придерживаются украинские боевики в городе.
По словам 19-летнего Ивана, он служит в 9-м полку морской пехоты войск ДНР. Получил ранение, когда его группа нарвалась на засаду украинских войск. Пуля пробила руку и автомат, после чего застряла в подсумке.
Он отмечает, что украинские военные действуют малыми группами в районах, плотно населенных мирными жителями.
"В частном секторе. Зачастую действовали малыми группами: пулеметчик - снайпер. Опять же, миномет использовали, но в последние дни, перед (моим) ранением, миномет они уже вяло использовали. Штуки две-три кинут и уходят. То есть, блуждающий миномет. Трудности потому, что частный сектор был населен гражданскими, в этом были трудности. Потому что отчасти это связывает руки во многих действиях", - пояснил он.
По словам Ивана, местные жители встречали военных ДНР радостно, считали, что все закончится, когда они придут. "Мужчины даже некоторые подходили, говорили - а с вами можно пойти дальше? Ну нет, не брали", - добавил Дождиков.
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Он проходит лечение в республиканском травматологическом центре в Донецке. У центра установлен памятник пациенту, который сбегает от врачей - он символизирует военного, который желает вернуться на фронт к своим товарищам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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