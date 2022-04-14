https://ria.ru/20220414/mariupol-1783527580.html

Военный ДНР рассказал о тактике украинских боевиков в Мариуполе

Военный ДНР рассказал о тактике украинских боевиков в Мариуполе - РИА Новости, 14.04.2022

Военный ДНР рассказал о тактике украинских боевиков в Мариуполе

Военнослужащий из Донецкой народной республики Иван Дождиков, получивший ранение в бою в Мариуполе, рассказал о тактике, которой придерживаются украинские... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:43

2022-04-14T14:43

2022-04-14T16:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783556333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdf6fb284b86a66a3bce8fc3688d8956.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Военнослужащий из Донецкой народной республики Иван Дождиков, получивший ранение в бою в Мариуполе, рассказал о тактике, которой придерживаются украинские боевики в городе.По словам 19-летнего Ивана, он служит в 9-м полку морской пехоты войск ДНР. Получил ранение, когда его группа нарвалась на засаду украинских войск. Пуля пробила руку и автомат, после чего застряла в подсумке.Он отмечает, что украинские военные действуют малыми группами в районах, плотно населенных мирными жителями."В частном секторе. Зачастую действовали малыми группами: пулеметчик - снайпер. Опять же, миномет использовали, но в последние дни, перед (моим) ранением, миномет они уже вяло использовали. Штуки две-три кинут и уходят. То есть, блуждающий миномет. Трудности потому, что частный сектор был населен гражданскими, в этом были трудности. Потому что отчасти это связывает руки во многих действиях", - пояснил он.По словам Ивана, местные жители встречали военных ДНР радостно, считали, что все закончится, когда они придут. "Мужчины даже некоторые подходили, говорили - а с вами можно пойти дальше? Ну нет, не брали", - добавил Дождиков.Он проходит лечение в республиканском травматологическом центре в Донецке. У центра установлен памятник пациенту, который сбегает от врачей - он символизирует военного, который желает вернуться на фронт к своим товарищам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/pytki-1783221724.html

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783490326.html

донецкая народная республика

россия

украина

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военный ДНР рассказал о тактике украинских военных в Мариуполе Военный из ДНР, одним из первых зашедший в Мариуполь и получивший там ранение в бою, рассказал о тактике, которой придерживаются украинские боевики в городе 2022-04-14T14:43 true PT2M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь