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Из Мариуполя за сутки эвакуировали 447 человек - РИА Новости, 14.04.2022
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Из Мариуполя за сутки эвакуировали 447 человек
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 447 человек - РИА Новости, 14.04.2022
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 447 человек
Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки эвакуировали 447 человек, включая 69 детей, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:21
2022-04-14T12:23
в мире
мариуполь
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки эвакуировали 447 человек, включая 69 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 13 апреля до 08.00 14 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 447 человек, включая 69 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Как отметил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, жилой массив города фактически освобождён от украинских боевиков, "остались одиночные очаги в виде снайперов или военных". Басурин отметил, что основное сопротивление украинских боевиков сосредоточено на территории заводов Мариуполя, после выполнения задач по уничтожению артиллерийского вооружения будет принято решение о планах по ликвидации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/mariupol-1783442729.html
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в мире, мариуполь
10:21 14.04.2022 (обновлено: 12:23 14.04.2022)
 
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 447 человек

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 447 человек, включая 69 детей

© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя
Люди в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки эвакуировали 447 человек, включая 69 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 13 апреля до 08.00 14 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 447 человек, включая 69 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Как отметил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, жилой массив города фактически освобождён от украинских боевиков, "остались одиночные очаги в виде снайперов или военных". Басурин отметил, что основное сопротивление украинских боевиков сосредоточено на территории заводов Мариуполя, после выполнения задач по уничтожению артиллерийского вооружения будет принято решение о планах по ликвидации.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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