https://ria.ru/20220414/lekarstva-1783473793.html

В Тульской области сформирован запас лекарств для льготников

В Тульской области сформирован запас лекарств для льготников - РИА Новости, 14.04.2022

В Тульской области сформирован запас лекарств для льготников

Пятимесячный запас лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан сформирован в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:19

2022-04-14T11:19

2022-04-14T11:19

тульская область

алексей дюмин

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ТУЛА, 14 апр - РИА Новости. Пятимесячный запас лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан сформирован в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."На государственном аптечном складе есть пятимесячный запас препаратов для наших граждан льготных категорий. Но большинство жителей волнуют наличие лекарств в розничной сети и цены на них", – приводят в пресс-службе слова министра здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова, который в среду посетил центральный фармацевтический склад ООО "Здравсервис" по поручению главы региона.Президент группы компаний "Здравсервис" Дмитрий Сокол сообщил, что в обычной ситуации из 17 тысяч наименований на складе отсутствовали около одной тысячи, сегодня – более двух тысяч. Дефицит есть во всех категориях, производители работают над решением проблемы, а "Здравсервис" ищет качественные аналоги на рынке. Цены на жизненно важные лекарства благодаря госрегулированию стабилизированы.По словам Маркова, губернатор поручал держать ситуацию с поставками лекарств на контроле и оказывать содействие поставщикам в поиске контрагентов по закупке наиболее востребованных препаратов. О фактах необоснованного завышения цен на лекарства в аптеках будет сообщено в Федеральную антимонопольную службу."Необходимо сохранять стабильные поставки лекарств в аптеки региона, оперативно реагировать на спрос со стороны жителей и не допускать дефицита жизненно важных препаратов", – ранее заявлял губернатор Алексей Дюмин.

https://ria.ru/20220305/tula-1776645425.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин