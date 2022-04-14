https://ria.ru/20220414/lekarstva-1783473793.html
В Тульской области сформирован запас лекарств для льготников
В Тульской области сформирован запас лекарств для льготников - РИА Новости, 14.04.2022
В Тульской области сформирован запас лекарств для льготников
Пятимесячный запас лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан сформирован в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:19
2022-04-14T11:19
2022-04-14T11:19
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 14 апр - РИА Новости. Пятимесячный запас лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан сформирован в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."На государственном аптечном складе есть пятимесячный запас препаратов для наших граждан льготных категорий. Но большинство жителей волнуют наличие лекарств в розничной сети и цены на них", – приводят в пресс-службе слова министра здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова, который в среду посетил центральный фармацевтический склад ООО "Здравсервис" по поручению главы региона.Президент группы компаний "Здравсервис" Дмитрий Сокол сообщил, что в обычной ситуации из 17 тысяч наименований на складе отсутствовали около одной тысячи, сегодня – более двух тысяч. Дефицит есть во всех категориях, производители работают над решением проблемы, а "Здравсервис" ищет качественные аналоги на рынке. Цены на жизненно важные лекарства благодаря госрегулированию стабилизированы.По словам Маркова, губернатор поручал держать ситуацию с поставками лекарств на контроле и оказывать содействие поставщикам в поиске контрагентов по закупке наиболее востребованных препаратов. О фактах необоснованного завышения цен на лекарства в аптеках будет сообщено в Федеральную антимонопольную службу."Необходимо сохранять стабильные поставки лекарств в аптеки региона, оперативно реагировать на спрос со стороны жителей и не допускать дефицита жизненно важных препаратов", – ранее заявлял губернатор Алексей Дюмин.
https://ria.ru/20220305/tula-1776645425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин
ТУЛА, 14 апр - РИА Новости. Пятимесячный запас лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан сформирован в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"На государственном аптечном складе есть пятимесячный запас препаратов для наших граждан льготных категорий. Но большинство жителей волнуют наличие лекарств в розничной сети и цены на них", – приводят в пресс-службе слова министра здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова, который в среду посетил центральный фармацевтический склад ООО "Здравсервис" по поручению главы региона.
Президент группы компаний "Здравсервис" Дмитрий Сокол сообщил, что в обычной ситуации из 17 тысяч наименований на складе отсутствовали около одной тысячи, сегодня – более двух тысяч. Дефицит есть во всех категориях, производители работают над решением проблемы, а "Здравсервис" ищет качественные аналоги на рынке. Цены на жизненно важные лекарства благодаря госрегулированию стабилизированы.
По словам Маркова, губернатор поручал держать ситуацию с поставками лекарств на контроле и оказывать содействие поставщикам в поиске контрагентов по закупке наиболее востребованных препаратов. О фактах необоснованного завышения цен на лекарства в аптеках будет сообщено в Федеральную антимонопольную службу.
"Необходимо сохранять стабильные поставки лекарств в аптеки региона, оперативно реагировать на спрос со стороны жителей и не допускать дефицита жизненно важных препаратов", – ранее заявлял губернатор Алексей Дюмин
.