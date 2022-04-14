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Канада предоставит Украине кредит в размере 398 миллионов долларов - РИА Новости, 14.04.2022
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Канада предоставит Украине кредит в размере 398 миллионов долларов
Канада предоставит Украине кредит в размере 398 миллионов долларов - РИА Новости, 14.04.2022
Канада предоставит Украине кредит в размере 398 миллионов долларов
Министерство финансов Украины подписало кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении на льготных условиях Киеву суммы в размере 398 миллионов... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T00:45
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство финансов Украины подписало кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении на льготных условиях Киеву суммы в размере 398 миллионов долларов США сроком на десять лет, следует из заявления украинского минфина.Ранее в правительстве Канады заявляли о намерении предложить Украине кредит объемом порядка 1 миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) по линии МВФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, украина, канада
00:45 14.04.2022 (обновлено: 00:48 14.04.2022)
 
Канада предоставит Украине кредит в размере 398 миллионов долларов

Канада предоставит Украине кредит в размере 398 миллионов долларов сроком на десять лет

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство финансов Украины подписало кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении на льготных условиях Киеву суммы в размере 398 миллионов долларов США сроком на десять лет, следует из заявления украинского минфина.
"Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине кредита в размере 500 миллионов канадских долларов на льготных условиях. Срок действия кредита составляет 10 лет", - говорится в заявлении министерства на странице в Twitter.
Ранее в правительстве Канады заявляли о намерении предложить Украине кредит объемом порядка 1 миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) по линии МВФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
00:39
В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты на Украину
 
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