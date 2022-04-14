https://ria.ru/20220414/kredit-1783432530.html

Канада предоставит Украине кредит в размере 398 миллионов долларов

Канада предоставит Украине кредит в размере 398 миллионов долларов - РИА Новости, 14.04.2022

Канада предоставит Украине кредит в размере 398 миллионов долларов

Министерство финансов Украины подписало кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении на льготных условиях Киеву суммы в размере 398 миллионов... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T00:45

2022-04-14T00:45

2022-04-14T00:48

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство финансов Украины подписало кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении на льготных условиях Киеву суммы в размере 398 миллионов долларов США сроком на десять лет, следует из заявления украинского минфина.Ранее в правительстве Канады заявляли о намерении предложить Украине кредит объемом порядка 1 миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) по линии МВФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/khimzaschita-1783432356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, канада