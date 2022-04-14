https://ria.ru/20220414/koridor-1783619750.html

В Минобороны рассказали о коридорах для застрявших на Украине судов

В Минобороны рассказали о коридорах для застрявших на Украине судов - РИА Новости, 14.04.2022

В Минобороны рассказали о коридорах для застрявших на Украине судов

Российские военные ежедневно открывают гуманитарный коридор для выхода судов из территориального моря Украины, заявил руководитель Межведомственного... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T21:52

2022-04-14T21:52

2022-04-14T22:08

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

международная морская организация

средиземное море

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военные ежедневно открывают гуманитарный коридор для выхода судов из территориального моря Украины, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев. Таким образом не решается вопрос безопасного выхода иностранных судов в район сбора."На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - добавил Мизинцев.В то же время, по его словам, со стороны России принимаются все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.Мизинцев предупредил международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Он призвал международные организации и компании-судовладельцы оказывать влияние на Киев для "незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины".

https://ria.ru/20220413/suda-1783419224.html

https://ria.ru/20220412/port-1783216475.html

украина

россия

средиземное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, россия, международная морская организация, средиземное море