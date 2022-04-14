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В Минобороны рассказали о коридорах для застрявших на Украине судов - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/koridor-1783619750.html
В Минобороны рассказали о коридорах для застрявших на Украине судов
В Минобороны рассказали о коридорах для застрявших на Украине судов - РИА Новости, 14.04.2022
В Минобороны рассказали о коридорах для застрявших на Украине судов
Российские военные ежедневно открывают гуманитарный коридор для выхода судов из территориального моря Украины, заявил руководитель Межведомственного... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:52
2022-04-14T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
международная морская организация
средиземное море
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военные ежедневно открывают гуманитарный коридор для выхода судов из территориального моря Украины, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев. Таким образом не решается вопрос безопасного выхода иностранных судов в район сбора."На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - добавил Мизинцев.В то же время, по его словам, со стороны России принимаются все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.Мизинцев предупредил международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Он призвал международные организации и компании-судовладельцы оказывать влияние на Киев для "незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины".
https://ria.ru/20220413/suda-1783419224.html
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украина, в мире, россия, международная морская организация, средиземное море
21:52 14.04.2022 (обновлено: 22:08 14.04.2022)
 
В Минобороны рассказали о коридорах для застрявших на Украине судов

Минобороны: российские военные ежедневно открывают коридор для застрявших на Украине судов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБаза Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими
База Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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База Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военные ежедневно открывают гуманитарный коридор для выхода судов из территориального моря Украины, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - сказал Мизинцев.
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 21:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны обвинило Киев в уклонении от решения проблемы иностранных судов
Он уточнил, что киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев. Таким образом не решается вопрос безопасного выхода иностранных судов в район сбора.
"На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - добавил Мизинцев.
В то же время, по его словам, со стороны России принимаются все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.
Мизинцев предупредил международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Он призвал международные организации и компании-судовладельцы оказывать влияние на Киев для "незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины".
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 21:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев не сотрудничает по выходу зарубежных судов из портов Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияМеждународная морская организацияСредиземное море
 
 
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