21:52 14.04.2022 (обновлено: 22:08 14.04.2022)
В Минобороны рассказали о коридорах для застрявших на Украине судов
Минобороны: российские военные ежедневно открывают коридор для застрявших на Украине судов
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБаза Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими
База Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военные ежедневно открывают гуманитарный коридор для выхода судов из территориального моря Украины, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он уточнил, что киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев. Таким образом не решается вопрос безопасного выхода иностранных судов в район сбора.
"На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - добавил Мизинцев.
В то же время, по его словам, со стороны России принимаются все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.
Мизинцев предупредил международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Он призвал международные организации и компании-судовладельцы оказывать влияние на Киев для "незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины".