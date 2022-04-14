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Конфликт в Донбассе почти не освещался в украинских СМИ, рассказали пленные - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/konflikt-1783508655.html
Конфликт в Донбассе почти не освещался в украинских СМИ, рассказали пленные
Конфликт в Донбассе почти не освещался в украинских СМИ, рассказали пленные - РИА Новости, 14.04.2022
Конфликт в Донбассе почти не освещался в украинских СМИ, рассказали пленные
Конфликт в Донбассе в украинских СМИ либо не показывали, либо называли замороженным, рассказали журналистам пленные бойцы нацгвардии в Луганской народной... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:27
2022-04-14T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
украина
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Конфликт в Донбассе в украинских СМИ либо не показывали, либо называли замороженным, рассказали журналистам пленные бойцы нацгвардии в Луганской народной республике."Именно в этих областях (Луганской и Донецкой - ред.) почти ничего. Ничего не показывали на телеке, я думал, что все мирно", - рассказал пленный нацгвардеец по имени Алексей.По словам другого пленного, Виктора, также бойца нацгвардии, конфликт назывался "замороженным", а также делался упор на проведение переговоров и соблюдение минских соглашений. В остальном же конфликт в Донбассе не освещался широко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в течение 8 лет обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 14 апреля, с начала операции уничтожено 90% танков и других бронированных машин Украины (2179 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 86% военных самолетов (131 из 152), 69% парка вертолетов (104 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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в мире, донбасс, украина
13:27 14.04.2022
 
Конфликт в Донбассе почти не освещался в украинских СМИ, рассказали пленные

Пленные ВСУ: конфликт в Донбассе почти не освещался в украинских СМИ все восемь лет

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии в Луганске
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии в Луганске - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Конфликт в Донбассе в украинских СМИ либо не показывали, либо называли замороженным, рассказали журналистам пленные бойцы нацгвардии в Луганской народной республике.
"Именно в этих областях (Луганской и Донецкой - ред.) почти ничего. Ничего не показывали на телеке, я думал, что все мирно", - рассказал пленный нацгвардеец по имени Алексей.
По словам другого пленного, Виктора, также бойца нацгвардии, конфликт назывался "замороженным", а также делался упор на проведение переговоров и соблюдение минских соглашений. В остальном же конфликт в Донбассе не освещался широко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в течение 8 лет обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Согласно статистике Минобороны РФ на 14 апреля, с начала операции уничтожено 90% танков и других бронированных машин Украины (2179 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 86% военных самолетов (131 из 152), 69% парка вертолетов (104 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
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