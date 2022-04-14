https://ria.ru/20220414/komissiya-1783612720.html

Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ

Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ - РИА Новости, 14.04.2022

Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ

Президент России Владимир Путин своим указом создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T20:48

2022-04-14T20:48

2022-04-14T21:56

дмитрий медведев

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития российской критической информационной инфраструктуры.Указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.Как следует из текста указа, комиссией будет руководить зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации (председатель комиссии)", - говорится в указе.Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

https://ria.ru/20220414/kiberataki-1783536786.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, владимир путин