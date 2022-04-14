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Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ - РИА Новости, 14.04.2022
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Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ
Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ - РИА Новости, 14.04.2022
Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ
Президент России Владимир Путин своим указом создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T20:48
2022-04-14T21:56
дмитрий медведев
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития российской критической информационной инфраструктуры.Указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.Как следует из текста указа, комиссией будет руководить зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации (председатель комиссии)", - говорится в указе.Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
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дмитрий медведев, россия, владимир путин
20:48 14.04.2022 (обновлено: 21:56 14.04.2022)
 
Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ

Медведев возглавит созданную Путиным комиссию Совбеза по технологическому суверенитету КИИ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития российской критической информационной инфраструктуры.
Указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Как следует из текста указа, комиссией будет руководить зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации (председатель комиссии)", - говорится в указе.
Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 15:09
Хакеры наращивают количество атак на Россию, заявили в МИД
 
Дмитрий МедведевРоссияВладимир Путин
 
 
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