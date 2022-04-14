https://ria.ru/20220414/komissiya-1783612720.html
Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ
Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ - РИА Новости, 14.04.2022
Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ
Президент России Владимир Путин своим указом создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T20:48
2022-04-14T20:48
2022-04-14T21:56
дмитрий медведев
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития российской критической информационной инфраструктуры.Указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.Как следует из текста указа, комиссией будет руководить зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации (председатель комиссии)", - говорится в указе.Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, владимир путин
20:48 14.04.2022 (обновлено: 21:56 14.04.2022)
Путин создал комиссию по обеспечению технологического суверенитета КИИ
Медведев возглавит созданную Путиным комиссию Совбеза по технологическому суверенитету КИИ
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин своим указом
создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития российской критической информационной инфраструктуры.
Указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Как следует из текста указа, комиссией будет руководить зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
. "Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации (председатель комиссии)", - говорится в указе.
Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.