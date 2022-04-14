https://ria.ru/20220414/kolumbiya-1783447751.html

Президент Колумбии заявил о готовности поставлять энергоносители в США и ЕС

Президент Колумбии заявил о готовности поставлять энергоносители в США и ЕС - РИА Новости, 14.04.2022

Президент Колумбии заявил о готовности поставлять энергоносители в США и ЕС

Колумбия готова увеличить добычу угля и углеводородов, для замены российских энергоресурсов на рынках западных стран, заявил президент страны Иван Дуке в... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:38

2022-04-14T08:38

2022-04-14T08:56

сергей лавров

владимир путин

олаф шольц

германия

сша

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в мире

колумбия

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МЕХИКО, 14 апр - РИА Новости. Колумбия готова увеличить добычу угля и углеводородов, для замены российских энергоресурсов на рынках западных стран, заявил президент страны Иван Дуке в интервью CNN."(США и Европа) точно знают, что они больше не могут зависеть от поставок энергоресурсов из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ - да", - сказал Дуке.По словам колумбийского лидера, они готовы увеличить добычу нефти и газа, водорода и угля, последнего - немедленно."Колумбия может немедленно увеличить добычу угля… У нас одни из самых больших запасов в мире, и мы не используем их", - сказал президент.Канцлер ФРГ Олаф Шольц 7 апреля заявил, что Германия прекратит импорт угля из России в течение 120 дней. Этому заявлению предшествовали переговоры Шольца и Дуке, которые включали и тему поставок угля. Пятый пакет санкций ЕС против РФ, согласованный ранее, предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/norvegiya-1778415523.html

https://ria.ru/20220202/neft-1770750095.html

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колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, владимир путин, олаф шольц, германия, сша, россия, в мире, колумбия, иван дуке