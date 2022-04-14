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В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев - РИА Новости, 14.04.2022
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Туризм
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В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев
В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев - РИА Новости, 14.04.2022
В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев
В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев к 2024 году. Об этом журналистам сообщил мэр города Евгений Моисеев. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:41
2022-04-14T15:41
туризм
новости - туризм
ставропольский край
кисловодск
отели
гостиницы
туризм
турпоток
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев к 2024 году. Об этом журналистам сообщил мэр города Евгений Моисеев."Здравницы будут использовать современное оборудование и технологии, выводить прием туристов на новый уровень. Это отлично отразится на имидже города, улучшит и без того благоприятный инвестиционный климат", — отметил Моисеев.По словам мэра, появление новых объектов размещения добавит гостиничному сектору около двух тысяч койко-мест. Это не только увеличит турпоток на курорт, но и скажется на общем уровне сервиса.Сейчас Кисловодск принимает до 300 тысяч отдыхающих в год, что составляет 35 процентов от всего турпотока в Ставропольский край. Однако, по мнению экспертов, санаторная база достаточно устарела, и появление новых гостиниц может повысить интерес россиян к городу.
https://ria.ru/20220414/kaliningrad-1783474589.html
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новости - туризм, ставропольский край, кисловодск, отели, гостиницы, туризм, турпоток, туристы, отдых, строительство
15:41 14.04.2022
 
В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев

В Кисловодске планируют построить 13 новых отелей и санаториев за два года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКаскадная лестница на входе в национальный парк "Кисловодский"
Каскадная лестница на входе в национальный парк Кисловодский - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев к 2024 году. Об этом журналистам сообщил мэр города Евгений Моисеев.
"Здравницы будут использовать современное оборудование и технологии, выводить прием туристов на новый уровень. Это отлично отразится на имидже города, улучшит и без того благоприятный инвестиционный климат", — отметил Моисеев.
По словам мэра, появление новых объектов размещения добавит гостиничному сектору около двух тысяч койко-мест. Это не только увеличит турпоток на курорт, но и скажется на общем уровне сервиса.
Сейчас Кисловодск принимает до 300 тысяч отдыхающих в год, что составляет 35 процентов от всего турпотока в Ставропольский край. Однако, по мнению экспертов, санаторная база достаточно устарела, и появление новых гостиниц может повысить интерес россиян к городу.
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