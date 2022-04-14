https://ria.ru/20220414/kislovodsk-1783505634.html

В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев

В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев - РИА Новости, 14.04.2022

В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев

В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев к 2024 году. Об этом журналистам сообщил мэр города Евгений Моисеев. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:41

2022-04-14T15:41

2022-04-14T15:41

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Кисловодске построят 13 новых отелей и санаториев к 2024 году. Об этом журналистам сообщил мэр города Евгений Моисеев."Здравницы будут использовать современное оборудование и технологии, выводить прием туристов на новый уровень. Это отлично отразится на имидже города, улучшит и без того благоприятный инвестиционный климат", — отметил Моисеев.По словам мэра, появление новых объектов размещения добавит гостиничному сектору около двух тысяч койко-мест. Это не только увеличит турпоток на курорт, но и скажется на общем уровне сервиса.Сейчас Кисловодск принимает до 300 тысяч отдыхающих в год, что составляет 35 процентов от всего турпотока в Ставропольский край. Однако, по мнению экспертов, санаторная база достаточно устарела, и появление новых гостиниц может повысить интерес россиян к городу.

https://ria.ru/20220414/kaliningrad-1783474589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ставропольский край, кисловодск, отели, гостиницы, туризм, турпоток, туристы, отдых, строительство