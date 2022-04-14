https://ria.ru/20220414/kiberbezopasnost-1783497296.html
США ведут вредоносную деятельность в киберпространстве, заявил Песков
США ведут вредоносную деятельность в киберпространстве, заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2022
США ведут вредоносную деятельность в киберпространстве, заявил Песков
С территории США идет вредоносная деятельность в киберпространстве, мы принимаем меры по защите от подобных атак во всех соответствующих областях, заявил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:53
2022-04-14T12:53
2022-04-14T13:07
кибербезопасность
технологии
джо байден
сша
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. С территории США идет вредоносная деятельность в киберпространстве, мы принимаем меры по защите от подобных атак во всех соответствующих областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с "определенными вредоносными действиями" российских властей."Ну с территории США, это хорошо известно, идет вредоносная деятельность в киберпространстве. И, конечно, мы во всех соответствующих областях постоянно принимаем меры по защите от подобных атак. Они, собственно, постоянно оттуда идут, в том числе и с территории США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Россия ответить зеркальными мерами и тоже объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с вредоносной деятельностью США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кибербезопасность, технологии, джо байден, сша, в мире, россия, дмитрий песков
12:53 14.04.2022 (обновлено: 13:07 14.04.2022)
США ведут вредоносную деятельность в киберпространстве, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: с территории США идет вредоносная деятельность в киберпространстве