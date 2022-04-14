https://ria.ru/20220414/kiberbezopasnost-1783497296.html

США ведут вредоносную деятельность в киберпространстве, заявил Песков

США ведут вредоносную деятельность в киберпространстве, заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2022

США ведут вредоносную деятельность в киберпространстве, заявил Песков

С территории США идет вредоносная деятельность в киберпространстве, мы принимаем меры по защите от подобных атак во всех соответствующих областях, заявил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:53

2022-04-14T12:53

2022-04-14T13:07

кибербезопасность

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дмитрий песков

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. С территории США идет вредоносная деятельность в киберпространстве, мы принимаем меры по защите от подобных атак во всех соответствующих областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с "определенными вредоносными действиями" российских властей."Ну с территории США, это хорошо известно, идет вредоносная деятельность в киберпространстве. И, конечно, мы во всех соответствующих областях постоянно принимаем меры по защите от подобных атак. Они, собственно, постоянно оттуда идут, в том числе и с территории США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Россия ответить зеркальными мерами и тоже объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с вредоносной деятельностью США.

https://ria.ru/20220407/khakery-1782373772.html

сша

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кибербезопасность, технологии, джо байден, сша, в мире, россия, дмитрий песков