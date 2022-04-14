https://ria.ru/20220414/kiberbezopasnost-1783470960.html
МИД сделает все для укрепления информационной безопасности, заявил Лавров
МИД сделает все для укрепления информационной безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
МИД сделает все для укрепления информационной безопасности, заявил Лавров
МИД РФ сделает все для укрепления информационной безопасности в свете киберугроз, заявил в четверг глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:08
2022-04-14T11:08
2022-04-14T11:08
мгимо
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. МИД РФ сделает все для укрепления информационной безопасности в свете киберугроз, заявил в четверг глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров."МИД не остается в стороне от общей тенденции, активно развивая цифровую повестку, будем делать всё необходимое для упрочения информационной безопасности в рамках внешнеполитического ведомства в целях эффективного противодействия киберугрозам, которые заметно возросли", - сказал Лавров, выступая на конференции "цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.
https://ria.ru/20220414/lavrov-1783466108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мгимо, сергей лавров, в мире
МИД сделает все для укрепления информационной безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что ведомство сделает все для укрепления кибербезопасности