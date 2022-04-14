https://ria.ru/20220414/kiberbezopasnost-1783470960.html

МИД сделает все для укрепления информационной безопасности, заявил Лавров

МИД сделает все для укрепления информационной безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022

МИД сделает все для укрепления информационной безопасности, заявил Лавров

МИД РФ сделает все для укрепления информационной безопасности в свете киберугроз, заявил в четверг глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:08

2022-04-14T11:08

2022-04-14T11:08

мгимо

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. МИД РФ сделает все для укрепления информационной безопасности в свете киберугроз, заявил в четверг глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров."МИД не остается в стороне от общей тенденции, активно развивая цифровую повестку, будем делать всё необходимое для упрочения информационной безопасности в рамках внешнеполитического ведомства в целях эффективного противодействия киберугрозам, которые заметно возросли", - сказал Лавров, выступая на конференции "цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.

https://ria.ru/20220414/lavrov-1783466108.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мгимо, сергей лавров, в мире