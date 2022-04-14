https://ria.ru/20220414/kiberbezopasnost-1783470425.html

Лавров предупредил об угрозе киберанархии в мире

Лавров предупредил об угрозе киберанархии в мире - РИА Новости, 14.04.2022

Лавров предупредил об угрозе киберанархии в мире

Без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в киберанархию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:07

2022-04-14T11:07

2022-04-14T11:10

в мире

россия

мгимо

сергей лавров

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в киберанархию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас всем ответственным политикам, всем профессионалам в этой сфере очевидно, что без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в состояние киберанархии", - сказал Лавров, выступая на конференции "цифровые международные отношения 2022" в МГИМО."И последствия могут быть без преувеличения катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности. Да и для элементарного жизненного комфорта и самочувствия сотен миллионов граждан", - добавил министр.Лавров напомнил, что Россия уже многие годы выступает за скорейшую разработку универсальных норм и принципов ответственного поведения государств и интернет-посредников в информационном пространстве.

https://ria.ru/20220414/lavrov-1783466108.html

https://ria.ru/20220414/informatsiya-1783465059.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, мгимо, сергей лавров