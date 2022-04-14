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Лавров предупредил об угрозе киберанархии в мире - РИА Новости, 14.04.2022
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Лавров предупредил об угрозе киберанархии в мире
Лавров предупредил об угрозе киберанархии в мире - РИА Новости, 14.04.2022
Лавров предупредил об угрозе киберанархии в мире
Без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в киберанархию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:07
2022-04-14T11:10
в мире
россия
мгимо
сергей лавров
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в киберанархию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас всем ответственным политикам, всем профессионалам в этой сфере очевидно, что без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в состояние киберанархии", - сказал Лавров, выступая на конференции "цифровые международные отношения 2022" в МГИМО."И последствия могут быть без преувеличения катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности. Да и для элементарного жизненного комфорта и самочувствия сотен миллионов граждан", - добавил министр.Лавров напомнил, что Россия уже многие годы выступает за скорейшую разработку универсальных норм и принципов ответственного поведения государств и интернет-посредников в информационном пространстве.
https://ria.ru/20220414/lavrov-1783466108.html
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в мире, россия, мгимо, сергей лавров
11:07 14.04.2022 (обновлено: 11:10 14.04.2022)
 
Лавров предупредил об угрозе киберанархии в мире

Глава МИД Лавров заявил, что без договоренностей мир может погрузиться в киберанархию

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в киберанархию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас всем ответственным политикам, всем профессионалам в этой сфере очевидно, что без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в состояние киберанархии", - сказал Лавров, выступая на конференции "цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:46
IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров
"И последствия могут быть без преувеличения катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности. Да и для элементарного жизненного комфорта и самочувствия сотен миллионов граждан", - добавил министр.
Лавров напомнил, что Россия уже многие годы выступает за скорейшую разработку универсальных норм и принципов ответственного поведения государств и интернет-посредников в информационном пространстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:42
Запад похоронил обязательства по доступу к информации, заявил Лавров
 
В миреРоссияМГИМОСергей Лавров
 
 
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