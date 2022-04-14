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В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты на Украину - РИА Новости, 14.04.2022
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В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты на Украину
В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты на Украину - РИА Новости, 14.04.2022
В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты на Украину
Пентагон заявил, что планируемые поставки средств химической, биологической и радиационной защиты на Украину не опираются на конкретную информацию о возможности РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T00:39
2022-04-14T00:43
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Пентагон заявил, что планируемые поставки средств химической, биологической и радиационной защиты на Украину не опираются на конкретную информацию о возможности применения средств массового поражения в зоне конфликта.Такие комплекты входят в новый пакет американской военной помощи на 800 миллионов долларов оружия, боеприпасов и оборудования из наличия вооруженных сил США.Посольство РФ в США накануне заявило, что в распоряжении российских войск нет и не может быть боевых отравляющих веществ, поскольку Россия уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году, а слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие на Украине, не подкреплены доказательствами.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные от сотрудников украинских биолабораторий, свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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сша, россия, украина, в мире
00:39 14.04.2022 (обновлено: 00:43 14.04.2022)
 
В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты на Украину

Представитель Пентагона Кирби: поставки химзащиты на Украину не означают конкретную угрозу

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Пентагон заявил, что планируемые поставки средств химической, биологической и радиационной защиты на Украину не опираются на конкретную информацию о возможности применения средств массового поражения в зоне конфликта.
Такие комплекты входят в новый пакет американской военной помощи на 800 миллионов долларов оружия, боеприпасов и оборудования из наличия вооруженных сил США.
"Украинцы попросили об этом... Основано ли это на конкретной, заслуживающей доверия угрозе применения в определенном квартале, районе? Нет. Но это, безусловно, исходит из долгосрочного понимания, которое у нас есть, о наличии у русских потенциала для использования такого рода вооружений", - сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Посольство РФ в США накануне заявило, что в распоряжении российских войск нет и не может быть боевых отравляющих веществ, поскольку Россия уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году, а слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие на Украине, не подкреплены доказательствами.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные от сотрудников украинских биолабораторий, свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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