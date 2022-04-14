https://ria.ru/20220414/khimzaschita-1783432356.html

В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты на Украину

В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты на Украину - РИА Новости, 14.04.2022

В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты на Украину

Пентагон заявил, что планируемые поставки средств химической, биологической и радиационной защиты на Украину не опираются на конкретную информацию о возможности РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T00:39

2022-04-14T00:39

2022-04-14T00:43

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Пентагон заявил, что планируемые поставки средств химической, биологической и радиационной защиты на Украину не опираются на конкретную информацию о возможности применения средств массового поражения в зоне конфликта.Такие комплекты входят в новый пакет американской военной помощи на 800 миллионов долларов оружия, боеприпасов и оборудования из наличия вооруженных сил США.Посольство РФ в США накануне заявило, что в распоряжении российских войск нет и не может быть боевых отравляющих веществ, поскольку Россия уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году, а слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие на Украине, не подкреплены доказательствами.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные от сотрудников украинских биолабораторий, свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220413/kosachev-1783244009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, украина, в мире