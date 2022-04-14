https://ria.ru/20220414/khabarovsk-1783439859.html

В Хабаровске снова "заминировали" школы

В Хабаровске снова "заминировали" школы - РИА Новости, 14.04.2022

В Хабаровске снова "заминировали" школы

Школы Хабаровска снова эвакуируют из-за угрозы взрыва зданий, это уже 10 раз с начала года, сообщили РИА Новости в городском управлении образования. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T04:56

2022-04-14T04:56

2022-04-14T04:57

происшествия

хабаровск

россия

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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Школы Хабаровска снова эвакуируют из-за угрозы взрыва зданий, это уже 10 раз с начала года, сообщили РИА Новости в городском управлении образования.Только в апреле массовые эвакуации в хабаровских школах проходили пять раз, а с начала года это уже 10-я. После проверок спецслужбами угрозы не подтверждались. Электронные письма с сообщением об опасности также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220412/minirovanie-1783167670.html

хабаровск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, хабаровск, россия