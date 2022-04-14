04:56 14.04.2022 (обновлено: 04:57 14.04.2022)
В Хабаровске снова "заминировали" школы
В Хабаровске в десятый раз с начала года эвакуировали школы из-за "минирования"
Полиция. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Школы Хабаровска снова эвакуируют из-за угрозы взрыва зданий, это уже 10 раз с начала года, сообщили РИА Новости в городском управлении образования.
"На электронную почту администрации города пришло письмо о минировании всех общеобразовательных учреждений. Эвакуация идет повсеместно. Педагогическое сообщество обеспокоено, так как слишком частые такие инциденты мешают образовательному процессу, влияют на подготовку к экзаменам", - рассказали в ведомстве.
Только в апреле массовые эвакуации в хабаровских школах проходили пять раз, а с начала года это уже 10-я. После проверок спецслужбами угрозы не подтверждались. Электронные письма с сообщением об опасности также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.