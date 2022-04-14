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В Хабаровске снова "заминировали" школы - РИА Новости, 14.04.2022
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В Хабаровске снова "заминировали" школы
В Хабаровске снова "заминировали" школы - РИА Новости, 14.04.2022
В Хабаровске снова "заминировали" школы
Школы Хабаровска снова эвакуируют из-за угрозы взрыва зданий, это уже 10 раз с начала года, сообщили РИА Новости в городском управлении образования. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T04:56
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происшествия
хабаровск
россия
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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Школы Хабаровска снова эвакуируют из-за угрозы взрыва зданий, это уже 10 раз с начала года, сообщили РИА Новости в городском управлении образования.Только в апреле массовые эвакуации в хабаровских школах проходили пять раз, а с начала года это уже 10-я. После проверок спецслужбами угрозы не подтверждались. Электронные письма с сообщением об опасности также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220412/minirovanie-1783167670.html
хабаровск
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происшествия, хабаровск, россия
04:56 14.04.2022 (обновлено: 04:57 14.04.2022)
 
В Хабаровске снова "заминировали" школы

В Хабаровске в десятый раз с начала года эвакуировали школы из-за "минирования"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Школы Хабаровска снова эвакуируют из-за угрозы взрыва зданий, это уже 10 раз с начала года, сообщили РИА Новости в городском управлении образования.
"На электронную почту администрации города пришло письмо о минировании всех общеобразовательных учреждений. Эвакуация идет повсеместно. Педагогическое сообщество обеспокоено, так как слишком частые такие инциденты мешают образовательному процессу, влияют на подготовку к экзаменам", - рассказали в ведомстве.
Только в апреле массовые эвакуации в хабаровских школах проходили пять раз, а с начала года это уже 10-я. После проверок спецслужбами угрозы не подтверждались. Электронные письма с сообщением об опасности также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Юрий Чайка - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 17:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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