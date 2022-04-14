https://ria.ru/20220414/keshbek-1783502074.html

Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек

Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек - РИА Новости, 14.04.2022

Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек

Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:15

2022-04-14T13:15

2022-04-14T13:15

туризм

новости - туризм

россия

зарина догузова

отдых

туризм

туристы

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Всего путевки по программе туристического кешбэка купили более 1,5 миллиона человек", — уточнила Догузова.Новый, дополнительный этап был запущен как антикризисная мера в ночь на 15 марта. Отправляться в поездки можно до 1 июля. Условия остаются прежними: участвуют все без исключения субъекты РФ и поездки от двух ночей. Оплачиваются путешествия картой "Мир": на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220414/turisty-1783473201.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, зарина догузова, отдых, туризм, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк