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Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек
Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек - РИА Новости, 14.04.2022
Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек
Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:15
2022-04-14T13:15
2022-04-14T13:15
туризм
новости - туризм
россия
зарина догузова
отдых
туризм
туристы
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Всего путевки по программе туристического кешбэка купили более 1,5 миллиона человек", — уточнила Догузова.Новый, дополнительный этап был запущен как антикризисная мера в ночь на 15 марта. Отправляться в поездки можно до 1 июля. Условия остаются прежними: участвуют все без исключения субъекты РФ и поездки от двух ночей. Оплачиваются путешествия картой "Мир": на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220414/turisty-1783473201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, зарина догузова, отдых, туризм, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк
Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек
Туры с кешбэком за дополнительную неделю приобрели 250 тысяч человек, сообщает Ростуризм
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Всего путевки по программе туристического кешбэка купили более 1,5 миллиона человек", — уточнила Догузова.
Новый, дополнительный этап был запущен как антикризисная мера в ночь на 15 марта. Отправляться в поездки можно до 1 июля.
Условия остаются прежними: участвуют все без исключения субъекты РФ и поездки от двух ночей. Оплачиваются путешествия картой "Мир": на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.