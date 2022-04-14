Рейтинг@Mail.ru
Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220414/keshbek-1783502074.html
Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек
Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек - РИА Новости, 14.04.2022
Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек
Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:15
2022-04-14T13:15
туризм
новости - туризм
россия
зарина догузова
отдых
туризм
туристы
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95086/30/950863071_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7621a4321f933e4eccd08f44454d9e47.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Всего путевки по программе туристического кешбэка купили более 1,5 миллиона человек", — уточнила Догузова.Новый, дополнительный этап был запущен как антикризисная мера в ночь на 15 марта. Отправляться в поездки можно до 1 июля. Условия остаются прежними: участвуют все без исключения субъекты РФ и поездки от двух ночей. Оплачиваются путешествия картой "Мир": на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220414/turisty-1783473201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95086/30/950863071_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5d1e530a3185da23dfc09b2089866d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, зарина догузова, отдых, туризм, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк
13:15 14.04.2022
 
Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек

Туры с кешбэком за дополнительную неделю приобрели 250 тысяч человек, сообщает Ростуризм

© РИА НовостиПрекращение работы туроператора "Асент Трэвел"
Прекращение работы туроператора Асент Трэвел - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тысяч человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Всего путевки по программе туристического кешбэка купили более 1,5 миллиона человек", — уточнила Догузова.
Новый, дополнительный этап был запущен как антикризисная мера в ночь на 15 марта. Отправляться в поездки можно до 1 июля.
Условия остаются прежними: участвуют все без исключения субъекты РФ и поездки от двух ночей. Оплачиваются путешествия картой "Мир": на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:16Алтайский край
Алтай готов принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияЗарина ДогузоваОтдыхТуризмтуристыФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Кешбэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала