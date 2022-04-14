https://ria.ru/20220414/kaliningrad-1783474589.html

В Калининградской области появится всесезонный горнолыжный курорт

В Калининградской области появится всесезонный горнолыжный курорт - РИА Новости, 14.04.2022

В Калининградской области появится всесезонный горнолыжный курорт

Всесезонный горнолыжный курорт "Бобры" проектируется в Калининградской области, сообщила руководитель региональной Ассоциации индустрии гостеприимства Ольга... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:12

2022-04-14T12:12

2022-04-14T12:12

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КАЛИНИНГРАД, 14 апр – РИА Новости. Всесезонный горнолыжный курорт "Бобры" проектируется в Калининградской области, сообщила руководитель региональной Ассоциации индустрии гостеприимства Ольга Тесленко."На границе с Озерским округом хотим открыть прекрасный комплекс для подготовки, как я говорю, к горно-пляжному сезону", — сказала Тесленко в прямом эфире на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".Комплекс планируется разместить на территории бывшего горнолыжного спуска. Там появятся роллерные трассы, горки для детей, гостиница и кемпинг (его хотят открыть уже в 2023 году).В 2008 году в Калининградской области уже открывали горнолыжный спуск "Малые Бобры" в поселке Ново-Гурьевское под Озерском, однако позже комплекс прекратил работу.

https://ria.ru/20220408/otdykh-1782611216.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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