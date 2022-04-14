https://ria.ru/20220414/kaliningrad-1783474589.html
В Калининградской области появится всесезонный горнолыжный курорт
В Калининградской области появится всесезонный горнолыжный курорт - РИА Новости, 14.04.2022
В Калининградской области появится всесезонный горнолыжный курорт
Всесезонный горнолыжный курорт "Бобры" проектируется в Калининградской области, сообщила руководитель региональной Ассоциации индустрии гостеприимства Ольга... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:12
2022-04-14T12:12
2022-04-14T12:12
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КАЛИНИНГРАД, 14 апр – РИА Новости. Всесезонный горнолыжный курорт "Бобры" проектируется в Калининградской области, сообщила руководитель региональной Ассоциации индустрии гостеприимства Ольга Тесленко."На границе с Озерским округом хотим открыть прекрасный комплекс для подготовки, как я говорю, к горно-пляжному сезону", — сказала Тесленко в прямом эфире на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".Комплекс планируется разместить на территории бывшего горнолыжного спуска. Там появятся роллерные трассы, горки для детей, гостиница и кемпинг (его хотят открыть уже в 2023 году).В 2008 году в Калининградской области уже открывали горнолыжный спуск "Малые Бобры" в поселке Ново-Гурьевское под Озерском, однако позже комплекс прекратил работу.
https://ria.ru/20220408/otdykh-1782611216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, курорт, новости - туризм, туризм, туристы, гостиницы, отдых, строительство
В Калининградской области появится всесезонный горнолыжный курорт
Под Калининградом собираются построить всесезонный горнолыжный курорт "Бобры"
КАЛИНИНГРАД, 14 апр – РИА Новости. Всесезонный горнолыжный курорт "Бобры" проектируется в Калининградской области, сообщила руководитель региональной Ассоциации индустрии гостеприимства Ольга Тесленко.
"На границе с Озерским округом хотим открыть прекрасный комплекс для подготовки, как я говорю, к горно-пляжному сезону", — сказала Тесленко в прямом эфире на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Комплекс планируется разместить на территории бывшего горнолыжного спуска. Там появятся роллерные трассы, горки для детей, гостиница и кемпинг (его хотят открыть уже в 2023 году).
В 2008 году в Калининградской области уже открывали горнолыжный спуск "Малые Бобры" в поселке Ново-Гурьевское под Озерском, однако позже комплекс прекратил работу.