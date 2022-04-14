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Житель Саратова избил школьника якобы за неприличный жест - РИА Новости, 14.04.2022
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Житель Саратова избил школьника якобы за неприличный жест
Житель Саратова избил школьника якобы за неприличный жест - РИА Новости, 14.04.2022
Житель Саратова избил школьника якобы за неприличный жест
Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который на улице избил восьмиклассника за якобы вызывающее поведение, сообщила... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:50
2022-04-14T17:56
происшествия
саратов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который на улице избил восьмиклассника за якобы вызывающее поведение, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт произошел из-за того, что школьник показал взрослому жест средним пальцем. "Злоумышленник нанес телесные повреждения учащемуся восьмого класса образовательного учреждения. По словам подозреваемого, конфликт с потерпевшим у него возник на улице, мужчине не понравилось якобы вызывающее поведение школьника и его неуважительные ответы на высказанные замечания. Воспитать чужого ребенка злоумышленник решил довольно непедагогичным образом - затрещинами и оплеухами. После "воспитательной беседы" подростку потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении главка.Полиция в отношении 30-летнего ранее неоднократно судимого жителя Заводского района Саратова возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ему грозит до 1 года исправительных работ.
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саратов
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происшествия, саратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:50 14.04.2022 (обновлено: 17:56 14.04.2022)
 
Житель Саратова избил школьника якобы за неприличный жест

В Саратове возбудили дело против мужчины, избившего школьника якобы за неприличный жест

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который на улице избил восьмиклассника за якобы вызывающее поведение, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт произошел из-за того, что школьник показал взрослому жест средним пальцем.
"Злоумышленник нанес телесные повреждения учащемуся восьмого класса образовательного учреждения. По словам подозреваемого, конфликт с потерпевшим у него возник на улице, мужчине не понравилось якобы вызывающее поведение школьника и его неуважительные ответы на высказанные замечания. Воспитать чужого ребенка злоумышленник решил довольно непедагогичным образом - затрещинами и оплеухами. После "воспитательной беседы" подростку потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении главка.
Полиция в отношении 30-летнего ранее неоднократно судимого жителя Заводского района Саратова возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ему грозит до 1 года исправительных работ.
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