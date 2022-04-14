https://ria.ru/20220414/izbienie-1783584973.html

Житель Саратова избил школьника якобы за неприличный жест

Житель Саратова избил школьника якобы за неприличный жест - РИА Новости, 14.04.2022

Житель Саратова избил школьника якобы за неприличный жест

Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который на улице избил восьмиклассника за якобы вызывающее поведение, сообщила... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:50

2022-04-14T17:50

2022-04-14T17:56

происшествия

саратов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который на улице избил восьмиклассника за якобы вызывающее поведение, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт произошел из-за того, что школьник показал взрослому жест средним пальцем. "Злоумышленник нанес телесные повреждения учащемуся восьмого класса образовательного учреждения. По словам подозреваемого, конфликт с потерпевшим у него возник на улице, мужчине не понравилось якобы вызывающее поведение школьника и его неуважительные ответы на высказанные замечания. Воспитать чужого ребенка злоумышленник решил довольно непедагогичным образом - затрещинами и оплеухами. После "воспитательной беседы" подростку потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении главка.Полиция в отношении 30-летнего ранее неоднократно судимого жителя Заводского района Саратова возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ему грозит до 1 года исправительных работ.

https://ria.ru/20211108/delo-1758098647.html

саратов

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)