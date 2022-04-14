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Итальянский полицейский на ходу остановил фуру с водителем без чувств - РИА Новости, 14.04.2022
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Итальянский полицейский на ходу остановил фуру с водителем без чувств
Итальянский полицейский на ходу остановил фуру с водителем без чувств - РИА Новости, 14.04.2022
Итальянский полицейский на ходу остановил фуру с водителем без чувств
Полицейский на юге Италии смог на ходу перебраться в кабину грузовика и остановить его после того, как водитель фуры потерял сознание, о деталях происшествия на РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:57
2022-04-14T11:57
в мире
авто
италия
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РИМ, 14 апр – РИА Новости. Полицейский на юге Италии смог на ходу перебраться в кабину грузовика и остановить его после того, как водитель фуры потерял сознание, о деталях происшествия на участке автострады между Бари и Лечче прославившийся страж порядка рассказал газете la Repubblica.По словам 35-летнего Валерио Моро, его экипаж заметил на проезжей части обломки и куски металла, которые за собой оставила потерявшая управление фура. Грузовик перемещался по автостраде зигзагами на скорости 80-90 километров в час. Полицейские включили сирену и, замедлив автомобильный поток, смогли приблизиться к фуре. Грузовой автомобиль к тому моменту стал терять скорость, задевая бетонное ограждение на разделительной полосе магистрали.Моро смог проникнуть в кабину грузовика, где обнаружил потерявшего сознание водителя, снял его ногу с педали газа и остановил машину. До приезда скорой водителю была оказана первая помощь с массажем сердца и спустя несколько секунд он смог восстановить нормальное дыхание. Приехавшие на место врачи доставили его в больницу Бриндизи."Я не герой, и это заслуга командной работы полиции", - рассказал Моро la Repubblica.По его словам, в полицейской машине он сидел сзади: когда правоохранители заметили, что фура стала замедляться, Моро при поддержке сослуживца смог зацепиться за дверь фуры с пассажирской стороны. К счастью, отметил полицейский, она была открыта. Водителя он обнаружил в судорожном припадке с пеной у рта.Неожиданная операция застала правоохранителей в парадной форме: экипаж возвращался с празднования 170-летнего юбилея государственной полиции Италии.
https://ria.ru/20210130/politseyskiy-1595317889.html
https://ria.ru/20210615/dps-1737118356.html
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в мире, авто, италия
11:57 14.04.2022
 
Итальянский полицейский на ходу остановил фуру с водителем без чувств

Итальянский полицейский на ходу забрался в кабину фуры, водитель которой потерял сознание

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИтальянский полицейский
Итальянский полицейский - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Итальянский полицейский. Архивное фото
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РИМ, 14 апр – РИА Новости. Полицейский на юге Италии смог на ходу перебраться в кабину грузовика и остановить его после того, как водитель фуры потерял сознание, о деталях происшествия на участке автострады между Бари и Лечче прославившийся страж порядка рассказал газете la Repubblica.
По словам 35-летнего Валерио Моро, его экипаж заметил на проезжей части обломки и куски металла, которые за собой оставила потерявшая управление фура. Грузовик перемещался по автостраде зигзагами на скорости 80-90 километров в час. Полицейские включили сирену и, замедлив автомобильный поток, смогли приблизиться к фуре. Грузовой автомобиль к тому моменту стал терять скорость, задевая бетонное ограждение на разделительной полосе магистрали.
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Моро смог проникнуть в кабину грузовика, где обнаружил потерявшего сознание водителя, снял его ногу с педали газа и остановил машину. До приезда скорой водителю была оказана первая помощь с массажем сердца и спустя несколько секунд он смог восстановить нормальное дыхание. Приехавшие на место врачи доставили его в больницу Бриндизи.
"Я не герой, и это заслуга командной работы полиции", - рассказал Моро la Repubblica.
По его словам, в полицейской машине он сидел сзади: когда правоохранители заметили, что фура стала замедляться, Моро при поддержке сослуживца смог зацепиться за дверь фуры с пассажирской стороны. К счастью, отметил полицейский, она была открыта. Водителя он обнаружил в судорожном припадке с пеной у рта.
Неожиданная операция застала правоохранителей в парадной форме: экипаж возвращался с празднования 170-летнего юбилея государственной полиции Италии.
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