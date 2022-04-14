https://ria.ru/20220414/italiya-1783484121.html

Итальянский полицейский на ходу остановил фуру с водителем без чувств

Итальянский полицейский на ходу остановил фуру с водителем без чувств - РИА Новости, 14.04.2022

Итальянский полицейский на ходу остановил фуру с водителем без чувств

Полицейский на юге Италии смог на ходу перебраться в кабину грузовика и остановить его после того, как водитель фуры потерял сознание, о деталях происшествия на РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:57

2022-04-14T11:57

2022-04-14T11:57

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РИМ, 14 апр – РИА Новости. Полицейский на юге Италии смог на ходу перебраться в кабину грузовика и остановить его после того, как водитель фуры потерял сознание, о деталях происшествия на участке автострады между Бари и Лечче прославившийся страж порядка рассказал газете la Repubblica.По словам 35-летнего Валерио Моро, его экипаж заметил на проезжей части обломки и куски металла, которые за собой оставила потерявшая управление фура. Грузовик перемещался по автостраде зигзагами на скорости 80-90 километров в час. Полицейские включили сирену и, замедлив автомобильный поток, смогли приблизиться к фуре. Грузовой автомобиль к тому моменту стал терять скорость, задевая бетонное ограждение на разделительной полосе магистрали.Моро смог проникнуть в кабину грузовика, где обнаружил потерявшего сознание водителя, снял его ногу с педали газа и остановил машину. До приезда скорой водителю была оказана первая помощь с массажем сердца и спустя несколько секунд он смог восстановить нормальное дыхание. Приехавшие на место врачи доставили его в больницу Бриндизи."Я не герой, и это заслуга командной работы полиции", - рассказал Моро la Repubblica.По его словам, в полицейской машине он сидел сзади: когда правоохранители заметили, что фура стала замедляться, Моро при поддержке сослуживца смог зацепиться за дверь фуры с пассажирской стороны. К счастью, отметил полицейский, она была открыта. Водителя он обнаружил в судорожном припадке с пеной у рта.Неожиданная операция застала правоохранителей в парадной форме: экипаж возвращался с празднования 170-летнего юбилея государственной полиции Италии.

https://ria.ru/20210130/politseyskiy-1595317889.html

https://ria.ru/20210615/dps-1737118356.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, италия