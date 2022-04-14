https://ria.ru/20220414/ispaniya-1783496070.html

Испанцы обеспокоены последствиями кризиса на Украине, показал опрос

Испанцы обеспокоены последствиями кризиса на Украине, показал опрос - РИА Новости, 14.04.2022

Испанцы обеспокоены последствиями кризиса на Украине, показал опрос

Подавляющее большинство испанцев (86,9%) обеспокоены последствиями кризиса на Украине для экономики, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:49

2022-04-14T12:49

2022-04-14T12:49

в мире

испания

украина

санкции в отношении россии

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МАДРИД, 14 апр – РИА Новости. Подавляющее большинство испанцев (86,9%) обеспокоены последствиями кризиса на Украине для экономики, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социологических исследований при правительстве страны (CIS).По данным опроса, 79,4% населения Испании высказывают озабоченность в связи с происходящим, а последствия для экономики страны вызывают беспокойство у 86,9% граждан Испании прежде всего из-за увеличения цен на топливо и на продовольственные товары.Как показывает опрос, санкции, введенные против РФ после начала спецоперации на Украине, поддерживают 88% испанцев.За поставку вооружений Украине выступают 70,3% жителей страны, а 45% считают, что в случае продолжения кризиса необходимо вмешательство НАТО, следует из опроса.Опрос был проведен по телефону с 1 по 9 апреля в 1152 населенных пунктах Испании.В нем приняли участие 3650 респондентов, обладающих правом голоса, статистическая погрешность составляет 1,7%.

https://ria.ru/20220414/pribaltika-1783495502.html

испания

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, украина, санкции в отношении россии