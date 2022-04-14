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Испанцы обеспокоены последствиями кризиса на Украине, показал опрос - РИА Новости, 14.04.2022
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Испанцы обеспокоены последствиями кризиса на Украине, показал опрос
Испанцы обеспокоены последствиями кризиса на Украине, показал опрос - РИА Новости, 14.04.2022
Испанцы обеспокоены последствиями кризиса на Украине, показал опрос
Подавляющее большинство испанцев (86,9%) обеспокоены последствиями кризиса на Украине для экономики, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:49
2022-04-14T12:49
в мире
испания
украина
санкции в отношении россии
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МАДРИД, 14 апр – РИА Новости. Подавляющее большинство испанцев (86,9%) обеспокоены последствиями кризиса на Украине для экономики, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социологических исследований при правительстве страны (CIS).По данным опроса, 79,4% населения Испании высказывают озабоченность в связи с происходящим, а последствия для экономики страны вызывают беспокойство у 86,9% граждан Испании прежде всего из-за увеличения цен на топливо и на продовольственные товары.Как показывает опрос, санкции, введенные против РФ после начала спецоперации на Украине, поддерживают 88% испанцев.За поставку вооружений Украине выступают 70,3% жителей страны, а 45% считают, что в случае продолжения кризиса необходимо вмешательство НАТО, следует из опроса.Опрос был проведен по телефону с 1 по 9 апреля в 1152 населенных пунктах Испании.В нем приняли участие 3650 респондентов, обладающих правом голоса, статистическая погрешность составляет 1,7%.
https://ria.ru/20220414/pribaltika-1783495502.html
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в мире, испания, украина, санкции в отношении россии
12:49 14.04.2022
 
Испанцы обеспокоены последствиями кризиса на Украине, показал опрос

CIS: 86,9 процента испанцев обеспокоены последствиями кризиса на Украине

© AP Photo / Manu FernandezАкция протеста водителей грузовиков против повышения цен на бензин в Испании
Акция протеста водителей грузовиков против повышения цен на бензин в Испании - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
Акция протеста водителей грузовиков против повышения цен на бензин в Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 14 апр – РИА Новости. Подавляющее большинство испанцев (86,9%) обеспокоены последствиями кризиса на Украине для экономики, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социологических исследований при правительстве страны (CIS).
По данным опроса, 79,4% населения Испании высказывают озабоченность в связи с происходящим, а последствия для экономики страны вызывают беспокойство у 86,9% граждан Испании прежде всего из-за увеличения цен на топливо и на продовольственные товары.
Как показывает опрос, санкции, введенные против РФ после начала спецоперации на Украине, поддерживают 88% испанцев.
За поставку вооружений Украине выступают 70,3% жителей страны, а 45% считают, что в случае продолжения кризиса необходимо вмешательство НАТО, следует из опроса.
Ингрида Шимоните - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
12:46
Премьер Литвы: Прибалтике без российского газа "не будет очень комфортно"
Опрос был проведен по телефону с 1 по 9 апреля в 1152 населенных пунктах Испании.
В нем приняли участие 3650 респондентов, обладающих правом голоса, статистическая погрешность составляет 1,7%.
 
В миреИспанияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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