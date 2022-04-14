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Более 20 резидентов хотят зайти в арктическую зону в Красноярском крае - РИА Новости, 14.04.2022
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Более 20 резидентов хотят зайти в арктическую зону в Красноярском крае
Более 20 резидентов хотят зайти в арктическую зону в Красноярском крае - РИА Новости, 14.04.2022
Более 20 резидентов хотят зайти в арктическую зону в Красноярском крае
Одиннадцать резидентов уже работают в Арктической зоне РФ в Красноярском крае, еще 21 инвестор готовит документы, чтобы стать ее резидентом, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T08:27
2022-04-14T11:13
экономика
владимир путин
александр усс
красноярский край
россия
таймыр
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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Одиннадцать резидентов уже работают в Арктической зоне РФ в Красноярском крае, еще 21 инвестор готовит документы, чтобы стать ее резидентом, сообщает пресс-служба губернатора региона.По ее данным, об этом глава края Александр Усс сообщил во время совещания по вопросу развития Арктической зоны РФ под председательством президента Владимира Путина. По мнению губернатора, с точки зрения инвестиционной привлекательности, именно Таймыр и реализуемый на его территории инвестиционный проект "Восток Ойл", позволит краю выйти на беспрецедентные объемы нефтедобычи и стать важнейшей нефтегазовой провинцией не только России, но и всего мира, а также внести значительный вклад в увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути."Также в крае реализуется режим Арктической зоны РФ, в состав которой вошли уже 11 резидентов, осуществляющих деятельность в сферах услуг, туризма, горнорудной промышленности. Наиболее крупный проект – проект компании "Северная звезда" по созданию Западно-Таймырского угольного кластера. Еще 21 инвестор находится на этапе подготовки документов, необходимых для подачи заявки на получение статуса резидента Арктической зоны РФ", - говорится в сообщении.Для малого и среднего бизнеса, работающего в Арктической зоне в Красноярском крае, с 2021 года установлены и действуют региональные налоговые преференции.Важной составляющей работы в Арктике является программа социально-экономического развития Норильска до 2035 года, для реализации которой привлечены средства компании "Норильский никель", федерального и краевого бюджетов.
https://realty.ria.ru/20220201/gektar-1770420116.html
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экономика, владимир путин, александр усс, красноярский край, россия, таймыр
08:27 14.04.2022 (обновлено: 11:13 14.04.2022)
 
Более 20 резидентов хотят зайти в арктическую зону в Красноярском крае

Более 20 инвесторов хотят стать резидентами Арктической зоны России в Красноярском крае

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Одиннадцать резидентов уже работают в Арктической зоне РФ в Красноярском крае, еще 21 инвестор готовит документы, чтобы стать ее резидентом, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По ее данным, об этом глава края Александр Усс сообщил во время совещания по вопросу развития Арктической зоны РФ под председательством президента Владимира Путина. По мнению губернатора, с точки зрения инвестиционной привлекательности, именно Таймыр и реализуемый на его территории инвестиционный проект "Восток Ойл", позволит краю выйти на беспрецедентные объемы нефтедобычи и стать важнейшей нефтегазовой провинцией не только России, но и всего мира, а также внести значительный вклад в увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути.
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"Также в крае реализуется режим Арктической зоны РФ, в состав которой вошли уже 11 резидентов, осуществляющих деятельность в сферах услуг, туризма, горнорудной промышленности. Наиболее крупный проект – проект компании "Северная звезда" по созданию Западно-Таймырского угольного кластера. Еще 21 инвестор находится на этапе подготовки документов, необходимых для подачи заявки на получение статуса резидента Арктической зоны РФ", - говорится в сообщении.
Для малого и среднего бизнеса, работающего в Арктической зоне в Красноярском крае, с 2021 года установлены и действуют региональные налоговые преференции.
"Особое направление работы в арктическом регионе – обеспечение экологической безопасности жителей. Для участников национального проекта "Экология" в крае установлена льготная ставка по налогу на имущество организаций в размере 0,1%. В рамках нацпроекта "Норильский никель" реализует "Серный проект", который позволит сократить выбросы диоксида серы на 45% к 2023 году и на 90% к 2025 году", - отмечается в сообщении.
Важной составляющей работы в Арктике является программа социально-экономического развития Норильска до 2035 года, для реализации которой привлечены средства компании "Норильский никель", федерального и краевого бюджетов.
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ЭкономикаВладимир ПутинАлександр УссКрасноярский крайРоссияТаймыр
 
 
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