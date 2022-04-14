https://ria.ru/20220414/investitsii-1783446879.html

Более 20 резидентов хотят зайти в арктическую зону в Красноярском крае

Более 20 резидентов хотят зайти в арктическую зону в Красноярском крае - РИА Новости, 14.04.2022

Более 20 резидентов хотят зайти в арктическую зону в Красноярском крае

Одиннадцать резидентов уже работают в Арктической зоне РФ в Красноярском крае, еще 21 инвестор готовит документы, чтобы стать ее резидентом, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:27

2022-04-14T08:27

2022-04-14T11:13

экономика

владимир путин

александр усс

красноярский край

россия

таймыр

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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Одиннадцать резидентов уже работают в Арктической зоне РФ в Красноярском крае, еще 21 инвестор готовит документы, чтобы стать ее резидентом, сообщает пресс-служба губернатора региона.По ее данным, об этом глава края Александр Усс сообщил во время совещания по вопросу развития Арктической зоны РФ под председательством президента Владимира Путина. По мнению губернатора, с точки зрения инвестиционной привлекательности, именно Таймыр и реализуемый на его территории инвестиционный проект "Восток Ойл", позволит краю выйти на беспрецедентные объемы нефтедобычи и стать важнейшей нефтегазовой провинцией не только России, но и всего мира, а также внести значительный вклад в увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути."Также в крае реализуется режим Арктической зоны РФ, в состав которой вошли уже 11 резидентов, осуществляющих деятельность в сферах услуг, туризма, горнорудной промышленности. Наиболее крупный проект – проект компании "Северная звезда" по созданию Западно-Таймырского угольного кластера. Еще 21 инвестор находится на этапе подготовки документов, необходимых для подачи заявки на получение статуса резидента Арктической зоны РФ", - говорится в сообщении.Для малого и среднего бизнеса, работающего в Арктической зоне в Красноярском крае, с 2021 года установлены и действуют региональные налоговые преференции.Важной составляющей работы в Арктике является программа социально-экономического развития Норильска до 2035 года, для реализации которой привлечены средства компании "Норильский никель", федерального и краевого бюджетов.

https://realty.ria.ru/20220201/gektar-1770420116.html

https://ria.ru/20211023/arktika-1755918878.html

красноярский край

россия

таймыр

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, александр усс, красноярский край, россия, таймыр