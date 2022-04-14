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Запад похоронил обязательства по доступу к информации, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
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Запад похоронил обязательства по доступу к информации, заявил Лавров
Запад похоронил обязательства по доступу к информации, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
Запад похоронил обязательства по доступу к информации, заявил Лавров
Как только РФ стала высказывать свои оценки и отстаивать интересы, Запад похоронил все обязательства по свободному доступу к информации, заявил глава МИД Сергей РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:42
2022-04-14T10:42
в мире
россия
мгимо
сергей лавров
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Как только РФ стала высказывать свои оценки и отстаивать интересы, Запад похоронил все обязательства по свободному доступу к информации, заявил глава МИД Сергей Лавров."Как только РФ стала высказывать свои оценки, стала опираться на свои подлинные, законные, национальные интересы, все обязательства Запада... о необходимости обеспечить свободный доступ к информации были забыты и похоронены", - заявил он, выступая на конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.Министр подчеркнул, что Запад просто перекрывает доступ к информации из тех источников, которые ему не нравятся."Запад демонстрирует тоталитарную нетерпимость к альтернативным точкам зрения. Под каток западных репрессий попадают и отдельные пользователи соцсетей, и крупные СМИ со всей своей создававшейся годами инфраструктурой распространения новостей и оценок", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220414/diplomatiya-1783462885.html
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в мире, россия, мгимо, сергей лавров
10:42 14.04.2022
 
Запад похоронил обязательства по доступу к информации, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад похоронил обязательства по свободному доступу к информации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Как только РФ стала высказывать свои оценки и отстаивать интересы, Запад похоронил все обязательства по свободному доступу к информации, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Как только РФ стала высказывать свои оценки, стала опираться на свои подлинные, законные, национальные интересы, все обязательства Запада... о необходимости обеспечить свободный доступ к информации были забыты и похоронены", - заявил он, выступая на конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:31
Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, заявил Лавров
Министр подчеркнул, что Запад просто перекрывает доступ к информации из тех источников, которые ему не нравятся.
"Запад демонстрирует тоталитарную нетерпимость к альтернативным точкам зрения. Под каток западных репрессий попадают и отдельные пользователи соцсетей, и крупные СМИ со всей своей создававшейся годами инфраструктурой распространения новостей и оценок", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:28
Россия будет полагаться на свои информационные платформы, заявил Лавров
 
В миреРоссияМГИМОСергей Лавров
 
 
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