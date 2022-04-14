https://ria.ru/20220414/informatsiya-1783462605.html
Россия будет полагаться на свои информационные платформы, заявил Лавров
Россия будет полагаться на свои информационные платформы, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
Россия будет полагаться на свои информационные платформы, заявил Лавров
РФ продолжит использовать западные информационные платформы, но будет полагаться на отечественные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:28
2022-04-14T10:28
2022-04-14T10:40
сергей лавров
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. РФ продолжит использовать западные информационные платформы, но будет полагаться на отечественные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы будем строго в рамках нашего законодательства продолжать использовать их возможности в нашей информационной работе, но в то же время очевидно, что полностью надежно полагаться мы можем полагаться только на наши отечественные онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения", - сказал министр.Выступая на конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО, Лавров отметил, что министерство иностранных дел будет активно поддерживать "Одноклассников" и Rutube.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781487717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:28 14.04.2022 (обновлено: 10:40 14.04.2022)
Россия будет полагаться на свои информационные платформы, заявил Лавров
Лавров: Россия будет использовать западные информационные платформы, но полагаться на свои