https://ria.ru/20220414/informatsiya-1783462605.html

Россия будет полагаться на свои информационные платформы, заявил Лавров

Россия будет полагаться на свои информационные платформы, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022

Россия будет полагаться на свои информационные платформы, заявил Лавров

РФ продолжит использовать западные информационные платформы, но будет полагаться на отечественные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:28

2022-04-14T10:28

2022-04-14T10:40

сергей лавров

технологии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487791_0:55:3129:1815_1920x0_80_0_0_6a548a5b8d7e14485dc421a30049d7e8.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. РФ продолжит использовать западные информационные платформы, но будет полагаться на отечественные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы будем строго в рамках нашего законодательства продолжать использовать их возможности в нашей информационной работе, но в то же время очевидно, что полностью надежно полагаться мы можем полагаться только на наши отечественные онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения", - сказал министр.Выступая на конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО, Лавров отметил, что министерство иностранных дел будет активно поддерживать "Одноклассников" и Rutube.

https://ria.ru/20220402/peskov-1781487717.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)