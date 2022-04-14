https://ria.ru/20220414/inflyatsiya-1783489460.html

Инфляция в Швеции в марте выросла до рекордных показателей

Инфляция в Швеции в марте выросла до рекордных показателей - РИА Новости, 14.04.2022

Инфляция в Швеции в марте выросла до рекордных показателей

Инфляция в Швеции в марте составила 6,1% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с декабря 1991 года, сообщило в четверг Статистическое... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:19

2022-04-14T12:19

2022-04-14T12:19

экономика

санкции в отношении россии

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_7426ff4a92672e24d90255b3d3e8948b.jpg

ЦЮРИХ, 14 апр - РИА Новости. Инфляция в Швеции в марте составила 6,1% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с декабря 1991 года, сообщило в четверг Статистическое управление страны."Двенадцатимесячный уровень инфляции CPIF (индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой) составил 6,1% в марте 2022 года по сравнению с 4,5% в феврале. В месячном исчислении уровень инфляции вырос на 1,7% с февраля по март", - говорится в сообщении.По словам представителя управления Кэролайн Неандер, рост инфляции связан с общим и масштабным ростом цен. "Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли, но основное влияние оказал рост цен на электроэнергию и топливо", - приводятся в заявлении ее слова.По данным ведомства, за год топливо подорожало на 46,8%, электричество – на 34%, молоко, сыр и яйца – на 6,8%, еда и безалкогольные напитки – на 5,8%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/sanktsii-1783458899.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, санкции в отношении россии, швеция