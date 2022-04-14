https://ria.ru/20220414/inflyatsiya-1783489460.html
Инфляция в Швеции в марте выросла до рекордных показателей
Инфляция в Швеции в марте выросла до рекордных показателей - РИА Новости, 14.04.2022
Инфляция в Швеции в марте выросла до рекордных показателей
Инфляция в Швеции в марте составила 6,1% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с декабря 1991 года, сообщило в четверг Статистическое... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:19
2022-04-14T12:19
2022-04-14T12:19
экономика
санкции в отношении россии
швеция
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ЦЮРИХ, 14 апр - РИА Новости. Инфляция в Швеции в марте составила 6,1% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с декабря 1991 года, сообщило в четверг Статистическое управление страны."Двенадцатимесячный уровень инфляции CPIF (индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой) составил 6,1% в марте 2022 года по сравнению с 4,5% в феврале. В месячном исчислении уровень инфляции вырос на 1,7% с февраля по март", - говорится в сообщении.По словам представителя управления Кэролайн Неандер, рост инфляции связан с общим и масштабным ростом цен. "Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли, но основное влияние оказал рост цен на электроэнергию и топливо", - приводятся в заявлении ее слова.По данным ведомства, за год топливо подорожало на 46,8%, электричество – на 34%, молоко, сыр и яйца – на 6,8%, еда и безалкогольные напитки – на 5,8%.
https://radiosputnik.ria.ru/20220414/sanktsii-1783458899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, швеция
Инфляция в Швеции в марте выросла до рекордных показателей
Инфляция в Швеции в марте выросла до рекордных показателей за 30 лет
ЦЮРИХ, 14 апр - РИА Новости. Инфляция в Швеции в марте составила 6,1% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с декабря 1991 года, сообщило в четверг Статистическое управление страны.
"Двенадцатимесячный уровень инфляции CPIF (индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой) составил 6,1% в марте 2022 года по сравнению с 4,5% в феврале. В месячном исчислении уровень инфляции вырос на 1,7% с февраля по март", - говорится в сообщении.
По словам представителя управления Кэролайн Неандер, рост инфляции связан с общим и масштабным ростом цен. "Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли, но основное влияние оказал рост цен на электроэнергию и топливо", - приводятся в заявлении ее слова.
По данным ведомства, за год топливо подорожало на 46,8%, электричество – на 34%, молоко, сыр и яйца – на 6,8%, еда и безалкогольные напитки – на 5,8%.