https://ria.ru/20220414/gumkoridory-1783621237.html

Киев опять не заявил гумкоридоры на запорожском и донецком направлениях

Киев опять не заявил гумкоридоры на запорожском и донецком направлениях - РИА Новости, 14.04.2022

Киев опять не заявил гумкоридоры на запорожском и донецком направлениях

Киев в очередной раз не предоставил ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:06

2022-04-14T22:06

2022-04-14T22:08

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Киев в очередной раз не предоставил ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинской стороной на текущие сутки заявлено девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного в сторону России", - сказал Мизинцев на брифинге.По словам генерала, РФ готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц. Мизинцев заявил, что Россия открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям – наземным или морским транспортом.

https://ria.ru/20220414/gumkoridor-1783618401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, мариуполь, бердянск, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф