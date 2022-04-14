https://ria.ru/20220414/gumkoridory-1783621237.html
Киев опять не заявил гумкоридоры на запорожском и донецком направлениях
Киев опять не заявил гумкоридоры на запорожском и донецком направлениях - РИА Новости, 14.04.2022
Киев опять не заявил гумкоридоры на запорожском и донецком направлениях
Киев в очередной раз не предоставил ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T22:06
2022-04-14T22:06
2022-04-14T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
бердянск
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Киев в очередной раз не предоставил ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинской стороной на текущие сутки заявлено девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного в сторону России", - сказал Мизинцев на брифинге.По словам генерала, РФ готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц. Мизинцев заявил, что Россия открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям – наземным или морским транспортом.
https://ria.ru/20220414/gumkoridor-1783618401.html
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РИА Новости
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в мире, россия, мариуполь, бердянск, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:06 14.04.2022 (обновлено: 22:08 14.04.2022)
Киев опять не заявил гумкоридоры на запорожском и донецком направлениях
Минобороны: Киев опять не заявил гумкоридоры в РФ на запорожском и донецком направлениях