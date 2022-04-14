https://ria.ru/20220414/gumkoridor-1783618401.html
Через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек
Через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек - РИА Новости, 14.04.2022
Через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек
Из Мариуполя через гумкоридор в восточном направлении удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе 815 за истекшие сутки, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:42
2022-04-14T21:42
2022-04-14T21:42
обострение ситуации в днр и лнр
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мариуполь
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Из Мариуполя через гумкоридор в восточном направлении удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе 815 за истекшие сутки, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе за истекшие сутки – 815", - сказал он.
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783162423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек
Минобороны: через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек