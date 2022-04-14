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Через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/gumkoridor-1783618401.html
Через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек
Через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек - РИА Новости, 14.04.2022
Через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек
Из Мариуполя через гумкоридор в восточном направлении удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе 815 за истекшие сутки, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:42
2022-04-14T21:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Из Мариуполя через гумкоридор в восточном направлении удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе 815 за истекшие сутки, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе за истекшие сутки – 815", - сказал он.
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783162423.html
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в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:42 14.04.2022
 
Через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек

Минобороны: через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Из Мариуполя через гумкоридор в восточном направлении удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе 815 за истекшие сутки, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе за истекшие сутки – 815", - сказал он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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