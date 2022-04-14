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Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/gosizmena-1783618152.html
Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР
Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2022
Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР
Еще один сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, следует из заявления министерства... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:40
2022-04-14T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
украина
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Еще один сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, следует из заявления министерства государственной безопасности Луганской народной республики."МГБ ЛНР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена) задержан сотрудник Луганской команды Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник миссии в ущерб безопасности ЛНР передавал сведения представителям иностранных спецслужб.В ведомстве отметили, что задержанный дает признательные показания.Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил о запрете деятельности СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля, все сотрудники миссии должны выехать за ее пределы.
https://ria.ru/20220414/obse-1783595158.html
https://ria.ru/20220413/miting-1783415302.html
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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, украина
21:40 14.04.2022
 
Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР

МГБ ЛНР сообщило, что еще один сотрудник ОБСЕ был задержан по подозрению в госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Еще один сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, следует из заявления министерства государственной безопасности Луганской народной республики.
"МГБ ЛНР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена) задержан сотрудник Луганской команды Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - говорится в заявлении.
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Согласно заявлению, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник миссии в ущерб безопасности ЛНР передавал сведения представителям иностранных спецслужб.
В ведомстве отметили, что задержанный дает признательные показания.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил о запрете деятельности СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля, все сотрудники миссии должны выехать за ее пределы.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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