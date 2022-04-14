https://ria.ru/20220414/gosizmena-1783618152.html
Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР
Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2022
Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР
Еще один сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, следует из заявления министерства... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:40
2022-04-14T21:40
2022-04-14T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774660499_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b1cd5318af95beaf1a09e87f69d0d4bf.jpg
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Еще один сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, следует из заявления министерства государственной безопасности Луганской народной республики."МГБ ЛНР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена) задержан сотрудник Луганской команды Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник миссии в ущерб безопасности ЛНР передавал сведения представителям иностранных спецслужб.В ведомстве отметили, что задержанный дает признательные показания.Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил о запрете деятельности СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля, все сотрудники миссии должны выехать за ее пределы.
https://ria.ru/20220414/obse-1783595158.html
https://ria.ru/20220413/miting-1783415302.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774660499_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_044185f896ee3d7124300828433a6ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, украина
Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР
МГБ ЛНР сообщило, что еще один сотрудник ОБСЕ был задержан по подозрению в госизмене