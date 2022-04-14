https://ria.ru/20220414/gosizmena-1783618152.html

Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР

Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2022

Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР

Еще один сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, следует из заявления министерства... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T21:40

2022-04-14T21:40

2022-04-14T21:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

обсе

смм обсе

ситуация в днр и лнр

украина

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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Еще один сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, следует из заявления министерства государственной безопасности Луганской народной республики."МГБ ЛНР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена) задержан сотрудник Луганской команды Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник миссии в ущерб безопасности ЛНР передавал сведения представителям иностранных спецслужб.В ведомстве отметили, что задержанный дает признательные показания.Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил о запрете деятельности СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля, все сотрудники миссии должны выехать за ее пределы.

https://ria.ru/20220414/obse-1783595158.html

https://ria.ru/20220413/miting-1783415302.html

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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, украина