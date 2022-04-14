13:50 14.04.2022 (обновлено: 17:00 14.04.2022)
"Обойдутся без нас": немцы высмеяли поездку европейских "друзей Украины"
Читатели Die Welt осудили поездку лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt высказались за прекращение финансовой помощи и поставок оружия киевскому режиму, после того как Владимир Зеленский назвал лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии "друзьями Украины", но отказался принять Франка-Вальтера Штайнмайера.
"Тот, у кого есть в друзьях такие европейские финансово-экономические тяжеловесы, безусловно, может обойтись без нашей "благотворительности". Было бы хорошо использовать эти средства у нас, в Германии. Зеленский, Мельник, примите к сведению", — написал Fritz S.
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"Германии как крупнейшему донору не разрешено принимать участие в этом собрании. Нашим средствам всегда рады, но, наверное, этого недостаточно, чтобы считаться другом Украины. Это еще больше усугубится, если Украину примут в ЕС", — заявила Marianne K.
"Друзья Украины, видимо, не наши друзья. Настоящие друзья проявили бы солидарность со Штайнмайером и тоже не поехали бы", — считает Leser M.
"Это действительно хорошая новость среди всех плохих новостей! Теперь Украина имеет достаточно активных и платежеспособных друзей и больше не нуждается в нашей поддержке. А потом Мельника можно отправить к друзьям в Варшаву или Ригу", — высказался комментатор Rieke.
"Как в старые добрые: "Да здравствует нерушимая дружба братских социалистических государств", — отметил Jacob D.
На этой неделе стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера, который собирался посетить Киев вместе с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Поводом для отказа якобы стали "тесные связи" президента Германии с Россией. Сам Штайнмайер подтвердил, что его визит назвали нежелательным.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник широко известен недипломатичными высказываниями. На днях в Сети появилась петиция с требованием выдворить его из Германии за неблагодарные и беспочвенные заявления в адрес немцев.