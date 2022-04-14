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"Обойдутся без нас": немцы высмеяли поездку европейских "друзей Украины" - РИА Новости, 14.04.2022
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"Обойдутся без нас": немцы высмеяли поездку европейских "друзей Украины"
"Обойдутся без нас": немцы высмеяли поездку европейских "друзей Украины" - РИА Новости, 14.04.2022
"Обойдутся без нас": немцы высмеяли поездку европейских "друзей Украины"
Читатели немецкой газеты Die Welt высказались за прекращение финансовой помощи и поставок оружия киевскому режиму, после того как Владимир Зеленский назвал... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:50
2022-04-14T17:00
в мире
варшава
киев
германия
ситуация в днр и лнр
польша
латвия
литва
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt высказались за прекращение финансовой помощи и поставок оружия киевскому режиму, после того как Владимир Зеленский назвал лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии "друзьями Украины", но отказался принять Франка-Вальтера Штайнмайера."Тот, у кого есть в друзьях такие европейские финансово-экономические тяжеловесы, безусловно, может обойтись без нашей "благотворительности". Было бы хорошо использовать эти средства у нас, в Германии. Зеленский, Мельник, примите к сведению", — написал Fritz S."Германии как крупнейшему донору не разрешено принимать участие в этом собрании. Нашим средствам всегда рады, но, наверное, этого недостаточно, чтобы считаться другом Украины. Это еще больше усугубится, если Украину примут в ЕС", — заявила Marianne K."Друзья Украины, видимо, не наши друзья. Настоящие друзья проявили бы солидарность со Штайнмайером и тоже не поехали бы", — считает Leser M."Это действительно хорошая новость среди всех плохих новостей! Теперь Украина имеет достаточно активных и платежеспособных друзей и больше не нуждается в нашей поддержке. А потом Мельника можно отправить к друзьям в Варшаву или Ригу", — высказался комментатор Rieke."Как в старые добрые: "Да здравствует нерушимая дружба братских социалистических государств", — отметил Jacob D."Если этот господин в Киеве и его посланец в Берлине медленно, но верно не возьмут более подходящий тон (а я не являюсь поклонником Шольца и уж тем более Штайнмайера!), мы должны тщательно пересмотреть обязательства немецких налогоплательщиков", — резюмировал Alexander B.На этой неделе стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера, который собирался посетить Киев вместе с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Поводом для отказа якобы стали "тесные связи" президента Германии с Россией. Сам Штайнмайер подтвердил, что его визит назвали нежелательным. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник широко известен недипломатичными высказываниями. На днях в Сети появилась петиция с требованием выдворить его из Германии за неблагодарные и беспочвенные заявления в адрес немцев.
https://ria.ru/20220407/defitsit-1782202132.html
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в мире, варшава, киев, германия, ситуация в днр и лнр, польша, латвия, литва, эстония
13:50 14.04.2022 (обновлено: 17:00 14.04.2022)
 
"Обойдутся без нас": немцы высмеяли поездку европейских "друзей Украины"

Читатели Die Welt осудили поездку лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt высказались за прекращение финансовой помощи и поставок оружия киевскому режиму, после того как Владимир Зеленский назвал лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии "друзьями Украины", но отказался принять Франка-Вальтера Штайнмайера.
"Тот, у кого есть в друзьях такие европейские финансово-экономические тяжеловесы, безусловно, может обойтись без нашей "благотворительности". Было бы хорошо использовать эти средства у нас, в Германии. Зеленский, Мельник, примите к сведению", — написал Fritz S.
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"Германии как крупнейшему донору не разрешено принимать участие в этом собрании. Нашим средствам всегда рады, но, наверное, этого недостаточно, чтобы считаться другом Украины. Это еще больше усугубится, если Украину примут в ЕС", — заявила Marianne K.
"Друзья Украины, видимо, не наши друзья. Настоящие друзья проявили бы солидарность со Штайнмайером и тоже не поехали бы", — считает Leser M.
"Это действительно хорошая новость среди всех плохих новостей! Теперь Украина имеет достаточно активных и платежеспособных друзей и больше не нуждается в нашей поддержке. А потом Мельника можно отправить к друзьям в Варшаву или Ригу", — высказался комментатор Rieke.
"Как в старые добрые: "Да здравствует нерушимая дружба братских социалистических государств", — отметил Jacob D.
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"Если этот господин в Киеве и его посланец в Берлине медленно, но верно не возьмут более подходящий тон (а я не являюсь поклонником Шольца и уж тем более Штайнмайера!), мы должны тщательно пересмотреть обязательства немецких налогоплательщиков", — резюмировал Alexander B.
На этой неделе стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера, который собирался посетить Киев вместе с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Поводом для отказа якобы стали "тесные связи" президента Германии с Россией. Сам Штайнмайер подтвердил, что его визит назвали нежелательным.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник широко известен недипломатичными высказываниями. На днях в Сети появилась петиция с требованием выдворить его из Германии за неблагодарные и беспочвенные заявления в адрес немцев.
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