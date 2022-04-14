https://ria.ru/20220414/germaniya-1783496768.html

В Германии задержали подозреваемых в подготовке похищений политиков

В Германии задержали подозреваемых в подготовке похищений политиков - РИА Новости, 14.04.2022

В Германии задержали подозреваемых в подготовке похищений политиков

Полиция Германии задержала четырех человек из объединения, которое подозревается в подготовке масштабных атак на инфраструктуру электроснабжения и похищений... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:51

2022-04-14T12:51

2022-04-14T12:51

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германия

рейнланд-пфальц

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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Полиция Германии задержала четырех человек из объединения, которое подозревается в подготовке масштабных атак на инфраструктуру электроснабжения и похищений "известных публичных деятелей", сообщает прокуратура Кобленца и Управление уголовной полиции федеральной земли Рейнланд-Пфальц.В совместном заявлении двух ведомств не уточняется, кого конкретно планировали похитить подозреваемые. По данным немецких СМИ, целью мог быть министр здравоохранения Карл Лаутербах. Как сообщает прокуратура и полиция, в группировку под названием "Объединенные патриоты" входили лица, участвовавшие в протестах ковид-диссидентов, в том числе представители движения "рейхсбюргеры" - малочисленного движения жителей Германии, оспаривающих легитимность Федеративной Республики Германия. Часть из них уже попадала в фокус внимания полиции.Расследование велось с октября 2021 года. По данным правоохранителей, "Объединенные патриоты" планировали атаковать инфраструктуру электроснабжения, чтобы вызвать "длительный сбой снабжения федерального масштаба". В результате этого, по замыслу обвиняемых, "должна была возникнуть ситуация, схожая с гражданской войной, и в конечном итоге демократическая система в Германии была бы свергнута", сообщают прокуратура и полиция в заявлении. "Кроме того, частью планов было похищение известных публичных лиц", - говорится в заявлении.В ходе обысков были изъяты более 20 единиц огнестрельного оружия, сотни патронов, наличные в объеме почти 20 тысяч евро, золото и серебро. Обыски проводили не только в Рейнланд-Пфальце, но и еще в семи регионах ФРГ, в операции участвовали порядка 300 правоохранителей, обыски проходили на 20 объектах.Все четверо задержанных - граждане Германии в возрасте от 41 до 55 лет. Ожидается, что в четверг будет принято решение об их аресте. Они обвиняются в подготовке тяжких, представляющих государственную опасность насильственных преступлений и в нарушении законов об обороте оружия.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783310415.html

https://ria.ru/20210711/evropa-1740744410.html

германия

рейнланд-пфальц

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, рейнланд-пфальц