https://ria.ru/20220414/geopolitika-1783604383.html

ЦРУ: Китай является единственным и главным геополитическим вызовом для США

ЦРУ: Китай является единственным и главным геополитическим вызовом для США - РИА Новости, 14.04.2022

ЦРУ: Китай является единственным и главным геополитическим вызовом для США

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о наличии четырех основных "вызовов, которые "сформируют будущее мироустройство", отметив, что единственным и главным... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:45

2022-04-14T19:45

2022-04-14T19:45

в мире

украина

сша

китай

центральное разведывательное управление (цру)

уильям бернс

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о наличии четырех основных "вызовов, которые "сформируют будущее мироустройство", отметив, что единственным и главным геополитическим вызовом для США в текущем столетии является Китай."Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее. Первый – немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины. Второй – более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке", - сказал Бернс, выступая в четверг в Технологическом институте Джорджии.Среди других важных вызовов глава разведывательного ведомства США упомянул "масштабное воздействие технологических изменений" и "формирование рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/pozor-1783435067.html

https://ria.ru/20220319/tsru-1778979970.html

украина

сша

китай

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в мире, украина, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс