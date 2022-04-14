ЦРУ: Китай является единственным и главным геополитическим вызовом для США
Глава ЦРУ Бернс назвал Китай единственным и главным геополитическим вызовом века для США
© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о наличии четырех основных "вызовов, которые "сформируют будущее мироустройство", отметив, что единственным и главным геополитическим вызовом для США в текущем столетии является Китай.
"Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее. Первый – немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины. Второй – более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке", - сказал Бернс, выступая в четверг в Технологическом институте Джорджии.
Среди других важных вызовов глава разведывательного ведомства США упомянул "масштабное воздействие технологических изменений" и "формирование рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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