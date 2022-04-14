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ЦРУ: Китай является единственным и главным геополитическим вызовом для США - РИА Новости, 14.04.2022
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ЦРУ: Китай является единственным и главным геополитическим вызовом для США
ЦРУ: Китай является единственным и главным геополитическим вызовом для США - РИА Новости, 14.04.2022
ЦРУ: Китай является единственным и главным геополитическим вызовом для США
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о наличии четырех основных "вызовов, которые "сформируют будущее мироустройство", отметив, что единственным и главным... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:45
2022-04-14T19:45
в мире
украина
сша
китай
центральное разведывательное управление (цру)
уильям бернс
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о наличии четырех основных "вызовов, которые "сформируют будущее мироустройство", отметив, что единственным и главным геополитическим вызовом для США в текущем столетии является Китай."Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее. Первый – немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины. Второй – более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке", - сказал Бернс, выступая в четверг в Технологическом институте Джорджии.Среди других важных вызовов глава разведывательного ведомства США упомянул "масштабное воздействие технологических изменений" и "формирование рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/pozor-1783435067.html
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в мире, украина, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс
19:45 14.04.2022
 
ЦРУ: Китай является единственным и главным геополитическим вызовом для США

Глава ЦРУ Бернс назвал Китай единственным и главным геополитическим вызовом века для США

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о наличии четырех основных "вызовов, которые "сформируют будущее мироустройство", отметив, что единственным и главным геополитическим вызовом для США в текущем столетии является Китай.
"Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее. Первый – немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины. Второй – более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке", - сказал Бернс, выступая в четверг в Технологическом институте Джорджии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 03:01
В Китае рассказали о "позорной роли" США в ситуации с Украиной
Среди других важных вызовов глава разведывательного ведомства США упомянул "масштабное воздействие технологических изменений" и "формирование рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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В США признали, что ЦРУ тайно обучало украинских военных
 
В миреУкраинаСШАКитайЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уильям Бернс
 
 
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