https://ria.ru/20220414/gaz-1783481326.html

Евросоюз захотел увеличить поставки газа из Нигерии

Евросоюз захотел увеличить поставки газа из Нигерии - РИА Новости, 14.04.2022

Евросоюз захотел увеличить поставки газа из Нигерии

Представитель Евросоюза в Нигерии Самуэла Исопи заявила, что Брюссель заинтересован в увеличении поставок местного природного газа, сообщает турецкое агентство... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:46

2022-04-14T11:46

2022-04-14T11:57

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Представитель Евросоюза в Нигерии Самуэла Исопи заявила, что Брюссель заинтересован в увеличении поставок местного природного газа, сообщает турецкое агентство Anadolu.Посол отметила, что ЕС — основной партнер Нигерии в нефтегазовом секторе, и интересы обеих сторон в этой сфере совпадают. В свою очередь, управляющий директор NNPC (Нигерийская национальная нефтяная корпорация) Малам Кьяри подчеркнул, что его страна стремится расширить поставки газа на мировой рынок.Как уточнило СМИ, Нигерия экспортирует не менее 40 процентов сжиженного природного газа в ЕС. Это делает ее четвертым по величине поставщиком для стран союза.Ранее посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что решение России поставлять газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой и никто не вправе ее оспаривать. По его словам, в любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца.На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществлять расчеты с поставщиком.Страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, россия, москва, украина