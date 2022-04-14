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Евросоюз захотел увеличить поставки газа из Нигерии - РИА Новости, 14.04.2022
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Евросоюз захотел увеличить поставки газа из Нигерии
Евросоюз захотел увеличить поставки газа из Нигерии - РИА Новости, 14.04.2022
Евросоюз захотел увеличить поставки газа из Нигерии
Представитель Евросоюза в Нигерии Самуэла Исопи заявила, что Брюссель заинтересован в увеличении поставок местного природного газа, сообщает турецкое агентство... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:46
2022-04-14T11:57
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Представитель Евросоюза в Нигерии Самуэла Исопи заявила, что Брюссель заинтересован в увеличении поставок местного природного газа, сообщает турецкое агентство Anadolu.Посол отметила, что ЕС — основной партнер Нигерии в нефтегазовом секторе, и интересы обеих сторон в этой сфере совпадают. В свою очередь, управляющий директор NNPC (Нигерийская национальная нефтяная корпорация) Малам Кьяри подчеркнул, что его страна стремится расширить поставки газа на мировой рынок.Как уточнило СМИ, Нигерия экспортирует не менее 40 процентов сжиженного природного газа в ЕС. Это делает ее четвертым по величине поставщиком для стран союза.Ранее посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что решение России поставлять газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой и никто не вправе ее оспаривать. По его словам, в любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца.На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществлять расчеты с поставщиком.Страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, россия, москва, украина
11:46 14.04.2022 (обновлено: 11:57 14.04.2022)
 
Евросоюз захотел увеличить поставки газа из Нигерии

Anadolu: Европа хочет увеличить поставки газа из Нигерии и снизить зависимость от России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Представитель Евросоюза в Нигерии Самуэла Исопи заявила, что Брюссель заинтересован в увеличении поставок местного природного газа, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Посол отметила, что ЕС — основной партнер Нигерии в нефтегазовом секторе, и интересы обеих сторон в этой сфере совпадают. В свою очередь, управляющий директор NNPC (Нигерийская национальная нефтяная корпорация) Малам Кьяри подчеркнул, что его страна стремится расширить поставки газа на мировой рынок.
Рабочий на газовой компрессорной станции в Судже - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:37
Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа
Как уточнило СМИ, Нигерия экспортирует не менее 40 процентов сжиженного природного газа в ЕС. Это делает ее четвертым по величине поставщиком для стран союза.
Ранее посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что решение России поставлять газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой и никто не вправе ее оспаривать. По его словам, в любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца.
На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществлять расчеты с поставщиком.
Страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 06:19
Глава ЕК заявила, что зимой у Евросоюза будет достаточно газа
 
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