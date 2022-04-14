Звезду "Игры престолов" арестовали за интимные переписки в интернете

"Я хочу прокомментировать абсолютно ужасающие и совершенно не соответствующие действительности обвинения, недавно выдвинутые против меня. Они на 100 процентов неправдивы и безрассудны. Я сотрудничаю с полицией, чтобы разобраться в этом. Я с нетерпением жду возможности очистить свое доброе имя", – написал он в соцсетях.