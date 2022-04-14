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Звезду "Игры престолов" арестовали за интимные переписки в интернете - РИА Новости, 14.04.2022
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Звезду "Игры престолов" арестовали за интимные переписки в интернете
Звезду "Игры престолов" арестовали за интимные переписки в интернете - РИА Новости, 14.04.2022
Звезду "Игры престолов" арестовали за интимные переписки в интернете
Звезду сериала "Игра престолов" Джозефа Гатта задержала полиция по подозрению в интимных переписках с несовершеннолетней в интернете, сообщает TMZ. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:02
2022-04-14T16:02
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Звезду сериала "Игра престолов" Джозефа Гатта задержала полиция по подозрению в интимных переписках с несовершеннолетней в интернете, сообщает TMZ. Как отмечает TMZ, Гатта выпустили в тот же день под залог в размере пяти тысяч долларов. Сам актер категорически опроверг обвинения.Помимо участия в "Игре престолов", Гатт известен своими ролями в фильмах "Тор", "Стартрек: Возмездие" и "Дамбо".
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знаменитости, новости культуры, стиль жизни, шоу-бизнес, игра престолов (сериал)
16:02 14.04.2022
 
Звезду "Игры престолов" арестовали за интимные переписки в интернете

Актера Джозефа Гатта арестовали по подозрению в интимных переписках с несовершеннолетней

© AFP 2022 / Getty Images / Leon Bennett Актер Джозеф Гатт
Актер Джозеф Гатт - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Leon Bennett
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Звезду сериала "Игра престолов" Джозефа Гатта задержала полиция по подозрению в интимных переписках с несовершеннолетней в интернете, сообщает TMZ.

"По данным полиции Лос-Анджелеса, 50-летний актер был арестован в своем доме 6 апреля, после того, как был получен ордер на обыск. Полицейские узнали, что Гатт якобы вступал в сексуальное общение в интернете с несовершеннолетней", – говорится в издании.

Как отмечает TMZ, Гатта выпустили в тот же день под залог в размере пяти тысяч долларов. Сам актер категорически опроверг обвинения.

"Я хочу прокомментировать абсолютно ужасающие и совершенно не соответствующие действительности обвинения, недавно выдвинутые против меня. Они на 100 процентов неправдивы и безрассудны. Я сотрудничаю с полицией, чтобы разобраться в этом. Я с нетерпением жду возможности очистить свое доброе имя", – написал он в соцсетях.

Помимо участия в "Игре престолов", Гатт известен своими ролями в фильмах "Тор", "Стартрек: Возмездие" и "Дамбо".
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