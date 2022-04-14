https://ria.ru/20220414/frantsiya-1783455573.html

Ле Пен отказалась называть события на Украине геноцидом

Ле Пен отказалась называть события на Украине геноцидом - РИА Новости, 14.04.2022

Ле Пен отказалась называть события на Украине геноцидом

Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:46

2022-04-14T09:46

2022-04-14T12:51

обострение ситуации в днр и лнр

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ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом."Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам", — так политик ответила на соответствующий вопрос в интервью телеканалу France 2.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал русских и украинцев братскими народами и не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами. Владимир Зеленский сказал, что эти заявления "очень болезненны" для Украины.Комментируя реакцию Зеленского на слова Макрона, Марин Ле Пен отметила, что это нормально и она понимает его позицию."Но иногда он (Зеленский. — Прим. ред.) просит от других государств больше, чем ему возможно дать", — добавила кандидат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, марин ле пен, украина, выборы президента франции — 2022