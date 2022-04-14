09:46 14.04.2022 (обновлено: 12:51 14.04.2022)
Ле Пен отказалась называть события на Украине геноцидом
Кандидат в президенты Франции Ле Пен отказалась называть события на Украине геноцидом
© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Энен-Бомон
Марин Ле Пен голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Энен-Бомон
ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом.
"Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам", — так политик ответила на соответствующий вопрос в интервью телеканалу France 2.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал русских и украинцев братскими народами и не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами. Владимир Зеленский сказал, что эти заявления "очень болезненны" для Украины.
Комментируя реакцию Зеленского на слова Макрона, Марин Ле Пен отметила, что это нормально и она понимает его позицию.
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"Но иногда он (Зеленский. — Прим. ред.) просит от других государств больше, чем ему возможно дать", — добавила кандидат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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