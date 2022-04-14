https://ria.ru/20220414/finlyandiya-1783470748.html
В Финляндии отменили масочный режим
В Финляндии отменили масочный режим - РИА Новости, 14.04.2022
В Финляндии отменили масочный режим
В Финляндии отменили масочный режим, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) страны, который цитирует Yle. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:31
2022-04-14T14:31
2022-04-14T14:31
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр — РИА Новости. В Финляндии отменили масочный режим, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) страны, который цитирует Yle. "Общая рекомендация отменена, но вы по-прежнему можете носить маску по своему усмотрению", — уточняют чиновники.На данный момент Финляндия принимает туристов, но при наличии вакцинации одним из одобренных ВОЗ или ЕМА препаратом ("Спутник V" в этот список пока не входит). Если такого документа нет, для въезда понадобятся основания: учеба, встреча с родственниками или личные причины (болезнь близкого человека, свадьба, рождение ребенка).Прямых рейсов из России нет. Добраться можно на лайнерах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 30 тысяч рублей в одну сторону.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, стамбул, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", новости - туризм, медицинские маски, туризм, туристы, коронавирус covid-19
В Финляндии отменили масочный режим
Власти Финляндии отменили обязательное ношение масок в стране