https://ria.ru/20220414/finlyandiya-1783470748.html

В Финляндии отменили масочный режим

В Финляндии отменили масочный режим - РИА Новости, 14.04.2022

В Финляндии отменили масочный режим

В Финляндии отменили масочный режим, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) страны, который цитирует Yle. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:31

2022-04-14T14:31

2022-04-14T14:31

туризм

финляндия

стамбул

сертификат о вакцинации

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр — РИА Новости. В Финляндии отменили масочный режим, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) страны, который цитирует Yle. "Общая рекомендация отменена, но вы по-прежнему можете носить маску по своему усмотрению", — уточняют чиновники.На данный момент Финляндия принимает туристов, но при наличии вакцинации одним из одобренных ВОЗ или ЕМА препаратом ("Спутник V" в этот список пока не входит). Если такого документа нет, для въезда понадобятся основания: учеба, встреча с родственниками или личные причины (болезнь близкого человека, свадьба, рождение ребенка).Прямых рейсов из России нет. Добраться можно на лайнерах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 30 тысяч рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20220414/prazdniki-1783277729.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

финляндия, стамбул, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", новости - туризм, медицинские маски, туризм, туристы, коронавирус covid-19