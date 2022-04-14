https://ria.ru/20220414/ezh-1783489966.html

Сотрудники МЧС в Смоленской области спасли ежа, попавшего в зону паводка

Сотрудники МЧС в Смоленской области спасли ежа, попавшего в зону паводка - РИА Новости, 14.04.2022

Сотрудники МЧС в Смоленской области спасли ежа, попавшего в зону паводка

Представители аэромобильной группировки ГУМЧС России по Смоленской области, оказывающие помощь населению в подтопленном паводком Гагаринском районе, спасли ежа... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:22

2022-04-14T12:22

2022-04-14T15:14

хорошие новости

происшествия

смоленская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гагаринский район

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БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Представители аэромобильной группировки ГУМЧС России по Смоленской области, оказывающие помощь населению в подтопленном паводком Гагаринском районе, спасли ежа с отрезанного водой клочка земли, говорится в сообщении ведомства.Из-за повышения уровня воды в реке Гжать в Гагаринском районе Смоленской области 179 приусадебных участков оказались затоплены водой."Во время очередного обхода домов спасатели увидели на клочке земли, отрезанном водой, ежика. Они забрали испуганное животное с собой. Когда взяли его на руки, он даже не пытался убежать и спрятаться, а с большим удовольствием грелся от ладони спасителя", - говорится в сообщении.Спасатели забрали ежа в автобус, покормили, отнесли в безопасное место, где смастерили ему подстилку из сухой прошлогодней травы и листьев, говорится в сообщении.По данным МЧС, уровень воды в реке снизился, подтопленными остаются лишь два приусадебных участка в Гагаринском районе и один участок автомобильной дороги. Также подтоплены участки дороги в деревне Усвятье и деревне Полибино Дорогобужского района, в деревне Ильино Темкинского района. Размыт участок автомдороги Озерный – Вишневка в Духовщинском районе.

https://ria.ru/20220401/tyulenenok-1781193524.html

https://ria.ru/20220208/medvezhata-1771678337.html

смоленская область

гагаринский район

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Кирилл Волков

происшествия, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гагаринский район