12:22 14.04.2022 (обновлено: 15:14 14.04.2022)
Сотрудники МЧС в Смоленской области спасли ежа, попавшего в зону паводка
В Смоленской области сотрудники МЧС спасли ежа с отрезанного водой клочка земли
© Фото : Администрация Смоленской областиВ Гагаринском районе Смоленской области во время обхода подтопленных приусадебных участков спасатели вынесли ежа с отрезанного водой участка земли
© Фото : Администрация Смоленской области
В Гагаринском районе Смоленской области во время обхода подтопленных приусадебных участков спасатели вынесли ежа с отрезанного водой участка земли
БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Представители аэромобильной группировки ГУМЧС России по Смоленской области, оказывающие помощь населению в подтопленном паводком Гагаринском районе, спасли ежа с отрезанного водой клочка земли, говорится в сообщении ведомства.
Из-за повышения уровня воды в реке Гжать в Гагаринском районе Смоленской области 179 приусадебных участков оказались затоплены водой.
1 апреля, 04:38Хорошие новостиВ Приморье спасли тюлененка с крюками в морде
"Во время очередного обхода домов спасатели увидели на клочке земли, отрезанном водой, ежика. Они забрали испуганное животное с собой. Когда взяли его на руки, он даже не пытался убежать и спрятаться, а с большим удовольствием грелся от ладони спасителя", - говорится в сообщении.
Спасатели забрали ежа в автобус, покормили, отнесли в безопасное место, где смастерили ему подстилку из сухой прошлогодней травы и листьев, говорится в сообщении.
По данным МЧС, уровень воды в реке снизился, подтопленными остаются лишь два приусадебных участка в Гагаринском районе и один участок автомобильной дороги. Также подтоплены участки дороги в деревне Усвятье и деревне Полибино Дорогобужского района, в деревне Ильино Темкинского района. Размыт участок автомдороги Озерный – Вишневка в Духовщинском районе.