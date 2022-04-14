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Сотрудники МЧС в Смоленской области спасли ежа, попавшего в зону паводка - РИА Новости, 14.04.2022
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Сотрудники МЧС в Смоленской области спасли ежа, попавшего в зону паводка
Сотрудники МЧС в Смоленской области спасли ежа, попавшего в зону паводка - РИА Новости, 14.04.2022
Сотрудники МЧС в Смоленской области спасли ежа, попавшего в зону паводка
Представители аэромобильной группировки ГУМЧС России по Смоленской области, оказывающие помощь населению в подтопленном паводком Гагаринском районе, спасли ежа... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:22
2022-04-14T15:14
хорошие новости
происшествия
смоленская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гагаринский район
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БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Представители аэромобильной группировки ГУМЧС России по Смоленской области, оказывающие помощь населению в подтопленном паводком Гагаринском районе, спасли ежа с отрезанного водой клочка земли, говорится в сообщении ведомства.Из-за повышения уровня воды в реке Гжать в Гагаринском районе Смоленской области 179 приусадебных участков оказались затоплены водой."Во время очередного обхода домов спасатели увидели на клочке земли, отрезанном водой, ежика. Они забрали испуганное животное с собой. Когда взяли его на руки, он даже не пытался убежать и спрятаться, а с большим удовольствием грелся от ладони спасителя", - говорится в сообщении.Спасатели забрали ежа в автобус, покормили, отнесли в безопасное место, где смастерили ему подстилку из сухой прошлогодней травы и листьев, говорится в сообщении.По данным МЧС, уровень воды в реке снизился, подтопленными остаются лишь два приусадебных участка в Гагаринском районе и один участок автомобильной дороги. Также подтоплены участки дороги в деревне Усвятье и деревне Полибино Дорогобужского района, в деревне Ильино Темкинского района. Размыт участок автомдороги Озерный – Вишневка в Духовщинском районе.
https://ria.ru/20220401/tyulenenok-1781193524.html
https://ria.ru/20220208/medvezhata-1771678337.html
смоленская область
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происшествия, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гагаринский район
12:22 14.04.2022 (обновлено: 15:14 14.04.2022)
 
Сотрудники МЧС в Смоленской области спасли ежа, попавшего в зону паводка

В Смоленской области сотрудники МЧС спасли ежа с отрезанного водой клочка земли

© Фото : Администрация Смоленской областиВ Гагаринском районе Смоленской области во время обхода подтопленных приусадебных участков спасатели вынесли ежа с отрезанного водой участка земли
В Гагаринском районе Смоленской области во время обхода подтопленных приусадебных участков спасатели вынесли ежа с отрезанного водой участка земли - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Администрация Смоленской области
В Гагаринском районе Смоленской области во время обхода подтопленных приусадебных участков спасатели вынесли ежа с отрезанного водой участка земли
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Представители аэромобильной группировки ГУМЧС России по Смоленской области, оказывающие помощь населению в подтопленном паводком Гагаринском районе, спасли ежа с отрезанного водой клочка земли, говорится в сообщении ведомства.
Из-за повышения уровня воды в реке Гжать в Гагаринском районе Смоленской области 179 приусадебных участков оказались затоплены водой.
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"Во время очередного обхода домов спасатели увидели на клочке земли, отрезанном водой, ежика. Они забрали испуганное животное с собой. Когда взяли его на руки, он даже не пытался убежать и спрятаться, а с большим удовольствием грелся от ладони спасителя", - говорится в сообщении.
Спасатели забрали ежа в автобус, покормили, отнесли в безопасное место, где смастерили ему подстилку из сухой прошлогодней травы и листьев, говорится в сообщении.
По данным МЧС, уровень воды в реке снизился, подтопленными остаются лишь два приусадебных участка в Гагаринском районе и один участок автомобильной дороги. Также подтоплены участки дороги в деревне Усвятье и деревне Полибино Дорогобужского района, в деревне Ильино Темкинского района. Размыт участок автомдороги Озерный – Вишневка в Духовщинском районе.
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Хорошие новостиПроисшествияСмоленская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гагаринский район
 
 
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