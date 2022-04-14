https://ria.ru/20220414/evakuatsiya-1783620863.html
Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек
Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек - РИА Новости, 14.04.2022
Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек
За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы 14 606 человек, из них 2328 детей, заявил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T22:01
2022-04-14T22:01
2022-04-14T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782794617_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_ec07046d92422fdbf1c60bcc26e02ef5.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы 14 606 человек, из них 2328 детей, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 606 человек, из них – 2328 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 798 237 человек, из которых 149 419 – дети", - сказал он.
https://ria.ru/20220414/gumkoridor-1783618401.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек
Минобороны: за сутки из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы 14 606 человек