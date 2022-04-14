https://ria.ru/20220414/evakuatsiya-1783620863.html

Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек

Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек - РИА Новости, 14.04.2022

Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек

За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы 14 606 человек, из них 2328 детей, заявил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:01

2022-04-14T22:01

2022-04-14T22:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы 14 606 человек, из них 2328 детей, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 606 человек, из них – 2328 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 798 237 человек, из которых 149 419 – дети", - сказал он.

https://ria.ru/20220414/gumkoridor-1783618401.html

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украина

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Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)