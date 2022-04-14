Рейтинг@Mail.ru
Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/evakuatsiya-1783620863.html
Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек
Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек - РИА Новости, 14.04.2022
Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек
За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы 14 606 человек, из них 2328 детей, заявил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T22:01
2022-04-14T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782794617_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_ec07046d92422fdbf1c60bcc26e02ef5.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы 14 606 человек, из них 2328 детей, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 606 человек, из них – 2328 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 798 237 человек, из которых 149 419 – дети", - сказал он.
https://ria.ru/20220414/gumkoridor-1783618401.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782794617_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d4626f69cda5482792f578fc4c3584e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:01 14.04.2022
 
Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировали еще более 14 тысяч человек

Минобороны: за сутки из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы 14 606 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Мариуполя
Эвакуация мирных жителей из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Эвакуация мирных жителей из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы 14 606 человек, из них 2328 детей, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 606 человек, из них – 2328 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 798 237 человек, из которых 149 419 – дети", - сказал он.
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 21:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Через восточный гумкоридор из Мариуполя за сутки вывели 815 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала