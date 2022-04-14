https://ria.ru/20220414/energoresursy-1783536446.html

Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы

Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы - РИА Новости, 14.04.2022

Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы

Европейские страны, говоря об отказе от российских энергоносителей, дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:08

2022-04-14T15:08

2022-04-14T15:08

экономика

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейские страны, говоря об отказе от российских энергоносителей, дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены, заявил президент РФ Владимир Путин."Европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены. Прежде всего для своих граждан", - сказал Путин в ходе совещания с представителями нефтегазовой отрасли.

https://ria.ru/20220414/energoresursy-1783533173.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, в мире, владимир путин