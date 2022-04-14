https://ria.ru/20220414/energoresursy-1783536446.html
Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы
Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы - РИА Новости, 14.04.2022
Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы
Европейские страны, говоря об отказе от российских энергоносителей, дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:08
2022-04-14T15:08
2022-04-14T15:08
экономика
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейские страны, говоря об отказе от российских энергоносителей, дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены, заявил президент РФ Владимир Путин."Европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены. Прежде всего для своих граждан", - сказал Путин в ходе совещания с представителями нефтегазовой отрасли.
https://ria.ru/20220414/energoresursy-1783533173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, в мире, владимир путин
Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы
Путин: европейские страны заявлениями об отказе от энергоресурсов РФ дестабилизируют рынок