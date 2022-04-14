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Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы - РИА Новости, 14.04.2022
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Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы
Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы - РИА Новости, 14.04.2022
Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы
Европейские страны, говоря об отказе от российских энергоносителей, дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:08
2022-04-14T15:08
экономика
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейские страны, говоря об отказе от российских энергоносителей, дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены, заявил президент РФ Владимир Путин."Европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены. Прежде всего для своих граждан", - сказал Путин в ходе совещания с представителями нефтегазовой отрасли.
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экономика, россия, в мире, владимир путин
15:08 14.04.2022
 
Путин объяснил, как Запад "своими руками взвинчивает" цены на энергоресурсы

Путин: европейские страны заявлениями об отказе от энергоресурсов РФ дестабилизируют рынок

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМагистральный газопровод в Московской области
Магистральный газопровод в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Магистральный газопровод в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейские страны, говоря об отказе от российских энергоносителей, дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены. Прежде всего для своих граждан", - сказал Путин в ходе совещания с представителями нефтегазовой отрасли.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
15:01
Европа признает, что не обойдется без энергоресурсов России, заявил Путин
 
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