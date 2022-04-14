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Европа признает, что не обойдется без энергоресурсов России, заявил Путин - РИА Новости, 14.04.2022
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Европа признает, что не обойдется без энергоресурсов России, заявил Путин
Европа признает, что не обойдется без энергоресурсов России, заявил Путин - РИА Новости, 14.04.2022
Европа признает, что не обойдется без энергоресурсов России, заявил Путин
Партнеры из недружественных России стран признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе газа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:01
2022-04-14T15:01
экономика
европа
сша
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Партнеры из недружественных России стран признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе газа, заявил президент РФ Владимир Путин."Так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе, без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует. Все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
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экономика, европа, сша, владимир путин
15:01 14.04.2022
 
Европа признает, что не обойдется без энергоресурсов России, заявил Путин

Президент Путин: в Европе признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Партнеры из недружественных России стран признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе, без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует. Все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
08:00
Новая труба в Китай защитит "Газпром" от инфляции
 
ЭкономикаЕвропаСШАВладимир Путин
 
 
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