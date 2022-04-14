https://ria.ru/20220414/energoresursy-1783533173.html
Европа признает, что не обойдется без энергоресурсов России, заявил Путин
Европа признает, что не обойдется без энергоресурсов России, заявил Путин - РИА Новости, 14.04.2022
Европа признает, что не обойдется без энергоресурсов России, заявил Путин
Партнеры из недружественных России стран признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе газа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:01
2022-04-14T15:01
2022-04-14T15:01
экономика
европа
сша
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Партнеры из недружественных России стран признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе газа, заявил президент РФ Владимир Путин."Так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе, без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует. Все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
https://ria.ru/20220414/gazoprovod-1783386494.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, сша, владимир путин
Европа признает, что не обойдется без энергоресурсов России, заявил Путин
Президент Путин: в Европе признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов