https://ria.ru/20220414/energokompanii-1783531550.html

Российские энергокомпании доказали свою ответственность, заявил Путин

Российские энергокомпании доказали свою ответственность, заявил Путин - РИА Новости, 14.04.2022

Российские энергокомпании доказали свою ответственность, заявил Путин

Российские энергокомпании – ответственные участники мирового рынка, доказали это за годы работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:55

2022-04-14T14:55

2022-04-14T15:19

владимир путин

экономика

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские энергокомпании – ответственные участники мирового рынка, доказали это за годы работы, заявил президент РФ Владимир Путин."Российские энергетические компании – ответственные участники мирового рынка, они зарекомендовали себя не одним десятилетием работы, строгим выполнением своих обязательств. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия этого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

https://ria.ru/20220414/gazoprovod-1783386494.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, цены на нефть, россия