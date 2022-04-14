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Российские энергокомпании доказали свою ответственность, заявил Путин - РИА Новости, 14.04.2022
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Российские энергокомпании доказали свою ответственность, заявил Путин
Российские энергокомпании доказали свою ответственность, заявил Путин - РИА Новости, 14.04.2022
Российские энергокомпании доказали свою ответственность, заявил Путин
Российские энергокомпании – ответственные участники мирового рынка, доказали это за годы работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:55
2022-04-14T15:19
владимир путин
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские энергокомпании – ответственные участники мирового рынка, доказали это за годы работы, заявил президент РФ Владимир Путин."Российские энергетические компании – ответственные участники мирового рынка, они зарекомендовали себя не одним десятилетием работы, строгим выполнением своих обязательств. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия этого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
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владимир путин, экономика, цены на нефть, россия
Материал дополняется
14:55 14.04.2022 (обновлено: 15:19 14.04.2022)
 
Российские энергокомпании доказали свою ответственность, заявил Путин

Путин: российские энергокомпании доказали, что они ответственные участники рынка

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские энергокомпании – ответственные участники мирового рынка, доказали это за годы работы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российские энергетические компании – ответственные участники мирового рынка, они зарекомендовали себя не одним десятилетием работы, строгим выполнением своих обязательств. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия этого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
08:00
Новая труба в Китай защитит "Газпром" от инфляции
 
Владимир ПутинЭкономикаЦены на нефтьРоссия
 
 
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