https://ria.ru/20220414/elektrichestvo-1783492577.html
Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества
Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества - РИА Новости, 14.04.2022
Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества
Около 50 тысяч человек остались без энергоснабжения в Петропавловске-Камчатском после аварийной остановки турбогенератора на ТЭЦ-1, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:33
2022-04-14T12:33
2022-04-14T12:46
россия
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
электричество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Около 50 тысяч человек остались без энергоснабжения в Петропавловске-Камчатском после аварийной остановки турбогенератора на ТЭЦ-1, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошла аварийная остановка турбогенератора на Камчатской ТЭЦ-1", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в результате аварии нарушено энергоснабжение свыше 47 тысяч жителей Петропавловска-Камчатского. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220314/zemletryasenie-1778110927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, электричество
12:33 14.04.2022 (обновлено: 12:46 14.04.2022)
Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества
Почти 50 тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества из-за аварии