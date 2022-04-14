https://ria.ru/20220414/elektrichestvo-1783492577.html

Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества

Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества - РИА Новости, 14.04.2022

Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества

Около 50 тысяч человек остались без энергоснабжения в Петропавловске-Камчатском после аварийной остановки турбогенератора на ТЭЦ-1, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:33

2022-04-14T12:33

2022-04-14T12:46

россия

происшествия

камчатский край

петропавловск-камчатский

электричество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Около 50 тысяч человек остались без энергоснабжения в Петропавловске-Камчатском после аварийной остановки турбогенератора на ТЭЦ-1, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошла аварийная остановка турбогенератора на Камчатской ТЭЦ-1", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в результате аварии нарушено энергоснабжение свыше 47 тысяч жителей Петропавловска-Камчатского. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220314/zemletryasenie-1778110927.html

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камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, электричество