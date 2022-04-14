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Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества - РИА Новости, 14.04.2022
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Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества
Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества - РИА Новости, 14.04.2022
Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества
Около 50 тысяч человек остались без энергоснабжения в Петропавловске-Камчатском после аварийной остановки турбогенератора на ТЭЦ-1, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:33
2022-04-14T12:46
россия
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
электричество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Около 50 тысяч человек остались без энергоснабжения в Петропавловске-Камчатском после аварийной остановки турбогенератора на ТЭЦ-1, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошла аварийная остановка турбогенератора на Камчатской ТЭЦ-1", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в результате аварии нарушено энергоснабжение свыше 47 тысяч жителей Петропавловска-Камчатского. Обстоятельства происшествия выясняются.
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россия
камчатский край
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россия, происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, электричество
12:33 14.04.2022 (обновлено: 12:46 14.04.2022)
 
Десятки тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества

Почти 50 тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без электричества из-за аварии

© РИА Новости / Алексей ФилипповГорода России. Петропавловск–Камчатский
Города России. Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Города России. Петропавловск–Камчатский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Около 50 тысяч человек остались без энергоснабжения в Петропавловске-Камчатском после аварийной остановки турбогенератора на ТЭЦ-1, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошла аварийная остановка турбогенератора на Камчатской ТЭЦ-1", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в результате аварии нарушено энергоснабжение свыше 47 тысяч жителей Петропавловска-Камчатского. Обстоятельства происшествия выясняются.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 16:45
На Камчатке произошло землетрясение
 
РоссияПроисшествияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийЭлектричество
 
 
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