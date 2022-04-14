https://ria.ru/20220414/ekonomika-1783569993.html
Глава МВФ спрогнозировала снижение мировой экономики в 2022 и 2023 году
Глава МВФ спрогнозировала снижение мировой экономики в 2022 и 2023 году - РИА Новости, 14.04.2022
Глава МВФ спрогнозировала снижение мировой экономики в 2022 и 2023 году
МВФ ожидает дальнейшего снижения прогноза роста мировой экономики в следующем году на фоне пандемии и ситуации на Украине, заявила в четверг... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:59
2022-04-14T16:59
2022-04-14T17:00
кристалина георгиева
экономика
мвф
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. МВФ ожидает дальнейшего снижения прогноза роста мировой экономики в следующем году на фоне пандемии и ситуации на Украине, заявила в четверг директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева."Мы будем прогнозировать дальнейшее снижение мировой экономики как в 2022, так и 2023 году", - сказала глава МВФ, ее выступление транслируется на сайте организации.По ее словам, "к счастью, для большинства стран рост по-прежнему будет оставаться в положительной зоне". Она отметила, что при этом спецоперация окажет влияние на снижение прогнозов в этом году для 143 стран, на которые приходится 86% мирового ВВП.Ранее в марте Георгиева заявила, что МВФ прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события.В начале текущего года МВФ прогнозировал сокращение роста мировой экономики в 2022 году на 0,5% до 4,4%. По словам Георгиевой, реальные показатели будут больше, но все равно останутся на положительной траектории.
https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783282912.html
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РИА Новости
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кристалина георгиева, экономика, мвф, в мире
16:59 14.04.2022 (обновлено: 17:00 14.04.2022)
Глава МВФ спрогнозировала снижение мировой экономики в 2022 и 2023 году
Глава МВФ Георгиева спрогнозировала снижение мировой экономики в 2022 и 2023 году
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости.
МВФ ожидает дальнейшего снижения прогноза роста мировой экономики в следующем году на фоне пандемии и ситуации на Украине, заявила
в четверг директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"Мы будем прогнозировать дальнейшее снижение мировой экономики как в 2022, так и 2023 году", - сказала глава МВФ
, ее выступление транслируется на сайте организации.
По ее словам, "к счастью, для большинства стран рост по-прежнему будет оставаться в положительной зоне". Она отметила, что при этом спецоперация окажет влияние на снижение прогнозов в этом году для 143 стран, на которые приходится 86% мирового ВВП.
Ранее в марте Георгиева заявила, что МВФ прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события.
В начале текущего года МВФ прогнозировал сокращение роста мировой экономики в 2022 году на 0,5% до 4,4%. По словам Георгиевой, реальные показатели будут больше, но все равно останутся на положительной траектории.