https://ria.ru/20220414/ekonomika-1783569993.html

Глава МВФ спрогнозировала снижение мировой экономики в 2022 и 2023 году

Глава МВФ спрогнозировала снижение мировой экономики в 2022 и 2023 году - РИА Новости, 14.04.2022

Глава МВФ спрогнозировала снижение мировой экономики в 2022 и 2023 году

МВФ ожидает дальнейшего снижения прогноза роста мировой экономики в следующем году на фоне пандемии и ситуации на Украине, заявила в четверг... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:59

2022-04-14T16:59

2022-04-14T17:00

кристалина георгиева

экономика

мвф

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. МВФ ожидает дальнейшего снижения прогноза роста мировой экономики в следующем году на фоне пандемии и ситуации на Украине, заявила в четверг директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева."Мы будем прогнозировать дальнейшее снижение мировой экономики как в 2022, так и 2023 году", - сказала глава МВФ, ее выступление транслируется на сайте организации.По ее словам, "к счастью, для большинства стран рост по-прежнему будет оставаться в положительной зоне". Она отметила, что при этом спецоперация окажет влияние на снижение прогнозов в этом году для 143 стран, на которые приходится 86% мирового ВВП.Ранее в марте Георгиева заявила, что МВФ прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события.В начале текущего года МВФ прогнозировал сокращение роста мировой экономики в 2022 году на 0,5% до 4,4%. По словам Георгиевой, реальные показатели будут больше, но все равно останутся на положительной траектории.

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783282912.html

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783247404.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кристалина георгиева, экономика, мвф, в мире