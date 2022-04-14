https://ria.ru/20220414/donbass-1783531643.html

Военнослужащий ДНР рассказал о пытках своего товарища в украинском плену

Военнослужащий ДНР рассказал о пытках своего товарища в украинском плену - РИА Новости, 14.04.2022

Военнослужащий ДНР рассказал о пытках своего товарища в украинском плену

Украинские военные пытали бойца войск Донецкой народной республики, который попал к ним в плен, паяльной лампой, рассказал военнослужащий войск республики Иван... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:55

2022-04-14T14:55

2022-04-14T16:52

в мире

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вооруженные силы украины

правый сектор

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Украинские военные пытали бойца войск Донецкой народной республики, который попал к ним в плен, паяльной лампой, рассказал военнослужащий войск республики Иван Дождиков.По словам 19-летнего Ивана, он служит в 9-м полку морской пехоты войск ДНР. Получил ранение, когда его группа нарвалась на засаду украинских войск. Пуля пробила руку и автомат и застряла в подсумке.Как отметил Дождиков, есть много свидетельств жестокости украинских военных, в частности, мирные жители много рассказывают о расстрелах и пытка."У нас боец попал в плен, получается, из 1-го батальона (в нем служит и сам Иван – ред.) – Юра "Одесса", его пытали паяльной лампой. Попал он к ВСУшникам в плен", - рассказал Иван.Он добавил, что по-хорошему с военными Украины не получится, так как это идейный противник. "Это серьезный противник, это идейный противник, прежде всего. То есть его не интересуют ни деньги, ни такое - он идет за идею воевать", - отметил Иван. Он также добавил, что многие добровольный батальоны, включая "Правый сектор"* влились в вооруженные силы Украины.Он проходит лечение в республиканском травматологическом центре в городе Донецк. У центра установлен памятник пациенту, который сбегает от врачей - он символизирует военного, который желает вернуться на фронт к своим товарищам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220413/pytki-1783248638.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/ukraina-1783223257.html

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Военный ДНР рассказал о пытках в плену ВСУ Украинские военные пытали бойца ДНР, попавшего к ним в плен, паяльной лампой, рассказал боец войск республики 2022-04-14T14:55 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, правый сектор