https://ria.ru/20220414/donbass-1783512999.html

В ДНР возбудили дело о неправомерном использовании камер ОБСЕ

В ДНР возбудили дело о неправомерном использовании камер ОБСЕ - РИА Новости, 14.04.2022

В ДНР возбудили дело о неправомерном использовании камер ОБСЕ

В Донецкой народной республике возбудили уголовное дело по факту фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации войск ДНР для дальнейшей передачи информации,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:41

2022-04-14T13:41

2022-04-14T13:46

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике возбудили уголовное дело по факту фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации войск ДНР для дальнейшей передачи информации, заявила в четверг глава МИД республики Наталья Никонорова."На данный момент возбуждено уголовное дело по факту видеофиксации месторасположений, дислокации войск народной милиции ДНР, промышленных баз и других фактов, имеющих значение, посредством камер ОБСЕ для их дальнейшей передачи. Куда - еще правоохранительные органы разбираются", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".Никонорова ранее заявила в Telegram, что ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР. По ее словам, деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась – минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/razveddeyatelnost-1783406023.html

https://ria.ru/20220413/obse-1783384112.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, обсе