Рейтинг@Mail.ru
В ДНР возбудили дело о неправомерном использовании камер ОБСЕ - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/donbass-1783512999.html
В ДНР возбудили дело о неправомерном использовании камер ОБСЕ
В ДНР возбудили дело о неправомерном использовании камер ОБСЕ - РИА Новости, 14.04.2022
В ДНР возбудили дело о неправомерном использовании камер ОБСЕ
В Донецкой народной республике возбудили уголовное дело по факту фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации войск ДНР для дальнейшей передачи информации,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:41
2022-04-14T13:46
днр
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775808924_0:128:3082:1862_1920x0_80_0_0_df526a4b4f95788ef8cf35df6e80fa9d.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике возбудили уголовное дело по факту фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации войск ДНР для дальнейшей передачи информации, заявила в четверг глава МИД республики Наталья Никонорова."На данный момент возбуждено уголовное дело по факту видеофиксации месторасположений, дислокации войск народной милиции ДНР, промышленных баз и других фактов, имеющих значение, посредством камер ОБСЕ для их дальнейшей передачи. Куда - еще правоохранительные органы разбираются", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".Никонорова ранее заявила в Telegram, что ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР. По ее словам, деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась – минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/razveddeyatelnost-1783406023.html
https://ria.ru/20220413/obse-1783384112.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775808924_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_6c15929e10c3609aaff1de6fc866a503.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, обсе
13:41 14.04.2022 (обновлено: 13:46 14.04.2022)
 
В ДНР возбудили дело о неправомерном использовании камер ОБСЕ

В ДНР возбудили дело о фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике возбудили уголовное дело по факту фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации войск ДНР для дальнейшей передачи информации, заявила в четверг глава МИД республики Наталья Никонорова.
"На данный момент возбуждено уголовное дело по факту видеофиксации месторасположений, дислокации войск народной милиции ДНР, промышленных баз и других фактов, имеющих значение, посредством камер ОБСЕ для их дальнейшей передачи. Куда - еще правоохранительные органы разбираются", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 20:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бастрыкин поручил проверить информацию о разведдеятельности ОБСЕ в Донбассе
Никонорова ранее заявила в Telegram, что ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР. По ее словам, деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась – минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 18:01
Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала