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ВСУ обстреляли Ясиноватский машиностроительный завод - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/donbass-1783502748.html
ВСУ обстреляли Ясиноватский машиностроительный завод
ВСУ обстреляли Ясиноватский машиностроительный завод - РИА Новости, 14.04.2022
ВСУ обстреляли Ясиноватский машиностроительный завод
Украинские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" Ясиноватский машиностроительный завод, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:10
2022-04-14T13:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
ясиноватая
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" Ясиноватский машиностроительный завод, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" в 12.35, было выпущено десять ракет."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ясиноватский машиностроительный завод. По данным представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня), при обстреле Ясиноватой украинские боевики применили РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 14 апреля, с начала операции уничтожено 90% танков и других бронированных машин Украины (2179 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 86% военных самолетов (131 из 152), 69% парка вертолетов (104 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220414/donbass-1783476167.html
https://ria.ru/20220414/snaryady-1783503423.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, ясиноватая, россия, сцкк
13:10 14.04.2022 (обновлено: 13:21 14.04.2022)
 
ВСУ обстреляли Ясиноватский машиностроительный завод

Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватский машиностроительный завод

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в центре города Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела
Жилой дом в центре города Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в центре города Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" Ясиноватский машиностроительный завод, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" в 12.35, было выпущено десять ракет.
Сотрудник противопожарной службы ДНР возле дома обстрелянного из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ясиноватский машиностроительный завод. По данным представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня), при обстреле Ясиноватой украинские боевики применили РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Согласно статистике Минобороны РФ на 14 апреля, с начала операции уничтожено 90% танков и других бронированных машин Украины (2179 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 86% военных самолетов (131 из 152), 69% парка вертолетов (104 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
Сотрудники МЧС ДНР у жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
13:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 122 миллиметра
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяРоссияСЦКК
 
 
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