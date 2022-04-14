https://ria.ru/20220414/donbass-1783502748.html

ВСУ обстреляли Ясиноватский машиностроительный завод

ВСУ обстреляли Ясиноватский машиностроительный завод - РИА Новости, 14.04.2022

ВСУ обстреляли Ясиноватский машиностроительный завод

Украинские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" Ясиноватский машиностроительный завод, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:10

2022-04-14T13:10

2022-04-14T13:21

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" Ясиноватский машиностроительный завод, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" в 12.35, было выпущено десять ракет."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ясиноватский машиностроительный завод. По данным представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня), при обстреле Ясиноватой украинские боевики применили РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 14 апреля, с начала операции уничтожено 90% танков и других бронированных машин Украины (2179 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 86% военных самолетов (131 из 152), 69% парка вертолетов (104 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220414/donbass-1783476167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, ясиноватая, россия, сцкк