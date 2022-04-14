13:10 14.04.2022 (обновлено: 13:21 14.04.2022)
ВСУ обстреляли Ясиноватский машиностроительный завод
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватский машиностроительный завод
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в центре города Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела
Жилой дом в центре города Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" Ясиноватский машиностроительный завод, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" в 12.35, было выпущено десять ракет.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ясиноватский машиностроительный завод. По данным представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня), при обстреле Ясиноватой украинские боевики применили РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Согласно статистике Минобороны РФ на 14 апреля, с начала операции уничтожено 90% танков и других бронированных машин Украины (2179 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 86% военных самолетов (131 из 152), 69% парка вертолетов (104 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".